El martes 17 de noviembre, el Gobierno nacional evitó pronunciarse directamente sobre las críticas que el Papa León XIV formuló respecto a la violencia y el odio en la sociedad argentina. En cambio, resaltó la decisión del pontífice de no politizar su mensaje durante su reciente visita al país.

Foto: Redes sociales

Desde el Ejecutivo señalaron que el Papa no vino a dar un mensaje político y que sus palabras deben interpretarse en clave religiosa y social, no partidaria. Una fuente oficial afirmó que quienes intentaron apropiarse del discurso fueron desacreditados.

En la conferencia de prensa habitual del martes, el vocero presidencial Adrián Ravier indicó que el presidente Javier Milei quedó conmovido por la visita y la relación que mantuvo con León XIV. Ravier destacó que el Papa pidió tener en cuenta a los más necesitados y que sus críticas al “lenguaje violento” deben entenderse individualmente, sin politización.

El funcionario agregó que el mensaje del pontífice está alineado con la doctrina social de la Iglesia y que no resulta incompatible con la política económica del Gobierno actual.

Por otro lado, desde la mesa política oficialista señalaron que el presidente Milei ha moderado su discurso en las últimas apariciones públicas, aunque advirtieron que esta situación podría cambiar.

En el oficialismo también cuestionaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien atribuyeron un intento fallido de utilizar el mensaje papal con fines políticos. Según esta versión, el kirchnerismo quedó expuesto por ese uso del discurso del Papa.

Desde Balcarce 50 interpretan que las críticas del Papa en defensa de los sectores más vulnerables estaban dirigidas a la dirigencia política en general y no a un sector en particular. Un funcionario cercano a la Iglesia Católica afirmó que el pontífice deseaba evitar que sus palabras fueran interpretadas desde cualquier sector político.

El Gobierno mantiene así una postura de distancia respecto a las declaraciones del Papa León XIV, enfocándose en el mensaje espiritual y social que transmitió durante su visita a Argentina.

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