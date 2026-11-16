El lunes 16 de noviembre se cumplieron nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017, que causó la muerte de sus 44 tripulantes. En este aniversario, la querella integrada por familiares de 34 de los tripulantes renovó su reclamo de justicia y espera una resolución para revisar las sentencias relacionadas con el caso.

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La abogada Valeria Carreras, representante de las familias, afirmó que el hundimiento "no fue culpa de la tripulación, no fue la ‘tormenta perfecta’, no fue un accidente. Fue evitable". Según el comunicado difundido, el submarino no estaba en condiciones para la misión asignada, lo que derivó en la tragedia.

El 8 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada, a tres años de prisión y seis años de inhabilitación. En el mismo fallo, absolvió a los otros tres imputados: el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

La querella considera insuficientes las condenas y presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Carreras solicitó que se amplíe la condena a Villamide al máximo permitido de cinco años de cumplimiento efectivo y que se revoquen las absoluciones. Por su parte, Villamide pidió ser sobreseído.

Actualmente, la Sala IV de la Cámara Federal debe fijar la fecha para la audiencia en la que se escucharán las partes antes de definir el futuro del caso.

Además, las familias presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el espionaje sufrido durante la causa del ARA San Juan. Esta acción se tomó luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados y confirmara el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Carreras señaló que el proceso ante la CIDH suele ser lento, pero confían en un resultado favorable, y calificó como "inconcebible el atropello a las garantías constitucionales" que implicó el espionaje a los familiares.

En este marco, las familias mantienen su pedido de justicia y esperan que los tribunales avancen en la revisión de las causas para esclarecer responsabilidades.