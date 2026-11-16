El lunes 16 de noviembre, el Gobierno Nacional incorporó la figura de listas colectoras en el proyecto de reforma electoral que busca suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La medida se incluyó para facilitar la obtención de votos y asegurar la aprobación del proyecto antes de fin de mes.

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La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, tiene previsto tratar el martes 17 el dictamen del proyecto. Para avanzar, el oficialismo necesita reunir quórum y al menos diez firmas, aunque hasta la tarde del lunes contaba con ocho apoyos confirmados, entre ellos seis senadores propios y dos aliados de la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas.

El borrador permite que en la boleta única papel un candidato a presidente pueda estar acompañado por dos listas de legisladores nacionales: una del mismo partido y otra de diferente signo político. Esta excepción regirá solo para las elecciones de 2026. Además, el proyecto incluye una versión modificada de la ley de Ficha Limpia, que impide la candidatura de personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, no solo por corrupción.

Las negociaciones para avanzar con la reforma estuvieron a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, decidió no participar de estas gestiones.

Entre los senadores que respaldan el dictamen están Eduardo Vischi (UCR), Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y se espera sumar a Rodolfo Suárez (UCR) y Carlos Espínola (Provincias Unidas). Sin embargo, algunos aliados expresaron dudas sobre el texto, y otros como Flavio Fama (UCR-Catamarca) y Carolina Moises (Convicción Federal) aún no definieron su postura.

El Gobierno confía en alcanzar los 37 votos necesarios para sancionar la ley, con el apoyo de gobernadores radicales como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y mandatarios que respaldan la suspensión de las PASO, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Sáenz (Salta).

El proyecto también contempla que los votos obtenidos por cada lista se computen por separado. La inclusión de listas colectoras busca ampliar las opciones electorales para los candidatos a legisladores, permitiendo que un mismo candidato presidencial pueda sumar apoyos de distintas agrupaciones en las categorías legislativas.

El tratamiento en comisión será clave para definir si el oficialismo logra avanzar con la reforma electoral en el recinto antes de fin de mes.

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