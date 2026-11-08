León XIV cerró su visita a Uruguay con un mensaje de unidad y paz

El papa León XIV se despidió de Uruguay este domingo 8 de noviembre con un mensaje dirigido a los fieles, las autoridades y las comunidades que participaron de las actividades organizadas durante su visita pastoral. La ceremonia de cierre, según informó Agencia NA, se desarrolló en la Basílica de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, ubicada en la ciudad de Florida.

Durante su intervención, el Pontífice agradeció el acompañamiento recibido y destacó el trabajo de quienes colaboraron en la organización de los encuentros religiosos.

Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a las autoridades civiles y eclesiásticas, los voluntarios y las familias que participaron de las distintas celebraciones.

Un agradecimiento a las comunidades uruguayas

En su mensaje final, León XIV hizo referencia a las experiencias compartidas durante su recorrido por Montevideo, Paysandú y Florida.

El Papa destacó la hospitalidad de los uruguayos y recordó que, antes de llegar al país, le habían hablado de la generosidad de su población.

También reconoció el trabajo de los equipos organizadores y de las personas que siguieron las celebraciones a través de los medios de comunicación.

Un mensaje centrado en la fe y la solidaridad

Uno de los ejes de su despedida estuvo relacionado con la necesidad de sostener los valores cristianos más allá de las celebraciones y encuentros realizados durante su visita.

El Pontífice invitó a las comunidades a continuar promoviendo la fe, la esperanza y la caridad, y sostuvo que las experiencias compartidas pueden proyectarse hacia otros sectores de la sociedad.

En ese marco, utilizó la expresión «las matemáticas de la fe» para explicar cómo los gestos de solidaridad y acompañamiento pueden multiplicarse cuando se comparten con otras personas.

Además, alentó a los fieles a mantener el compromiso con sus comunidades y a transmitir el mensaje religioso en la vida cotidiana.

El pedido de unidad y paz

Hacia el cierre de su intervención, León XIV encomendó al pueblo uruguayo a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres, una de las principales referencias religiosas del país.

También expresó su deseo de que Uruguay continúe transitando un camino de convivencia, unidad y paz.

«Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones», manifestó el Pontífice, de acuerdo con las declaraciones reproducidas por la agencia.

Posteriormente, rezó el Ángelus junto a los fieles presentes en la Basílica y dio por finalizada su visita pastoral.

Argentina, la próxima etapa del recorrido

Según la información difundida, después de su despedida en Florida, León XIV tenía previsto trasladarse hacia Argentina para continuar con su agenda religiosa.

La visita representa una nueva etapa del recorrido sudamericano mencionado por la agencia, aunque el material disponible no precisa las ciudades argentinas que integrarán el itinerario ni las actividades programadas.

Por ese motivo, los detalles de la agenda deberán confirmarse mediante las comunicaciones oficiales de la Santa Sede y de las autoridades eclesiásticas correspondientes.