Visita del Papa León XIV impactará 88 millones en Buenos Aires

Buenos Aires se prepara para la visita del Papa León XIV, que se desarrollará entre el 6 y 10 de noviembre y atraerá a más de 1,24 millones de personas, según estimaciones oficiales.

De ese total, unos 240 mil visitantes serán turistas que se alojarán en la ciudad, con 165 mil provenientes del interior del país y 77 mil internacionales. Además, se espera la llegada de alrededor de un millón de excursionistas que participarán de las actividades públicas sin pernoctar.

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El impacto económico estimado para la ciudad superará los 88 millones de dólares, impulsado principalmente por los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño, señaló que la visita representa un evento histórico y una oportunidad para que miles de personas compartan un momento significativo. Destacó que la ciudad se prepara con responsabilidad para recibir a los visitantes.

En el marco de la visita, se realizará una iluminación artística especial en monumentos emblemáticos como el Obelisco, el Planetario, la Floralis Genérica, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte y el Cabildo. También se iluminarán 37 templos, entre ellos la Catedral Metropolitana.

Para quienes deban ingresar al perímetro de seguridad, el gobierno porteño exige completar una declaración jurada disponible en su sitio web.

La agenda oficial incluye diversas actividades: el domingo 8, el Papa visitará el Monumento al General San Martín y la Casa Rosada, donde se encontrará con autoridades y diplomáticos. El lunes 9, encabezará una misa en el Monumento de los Españoles y mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y líderes religiosos. El martes 10, realizará un recorrido por Córdoba y por la noche participará en una vigilia con jóvenes en Buenos Aires. El miércoles 11, visitará un complejo penitenciario federal.

Previo a la llegada del Papa, el Ente de Turismo ofrece visitas guiadas gratuitas por circuitos religiosos y patrimoniales, incluyendo recorridos por barrios como Monserrat, Flores, San Telmo y Palermo, con el objetivo de promover el patrimonio histórico y religioso de la ciudad.

Buenos Aires cuenta con una amplia oferta cultural y gastronómica, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos. Además, fue designada Capital Mundial del Deporte 2027 y lidera desde hace 15 años el ranking ICCA en América, lo que refleja su capacidad para organizar grandes eventos.

Más información está disponible en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: parte de prensa oficial.

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