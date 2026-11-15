Explosión en Remedios de Escalada deja un muerto y decenas de heridos

Una explosión seguida de un incendio ocurrió el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, localidad del sur del Gran Buenos Aires, dejando un saldo de una persona fallecida y decenas de heridos.

Foto: NA

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán. Tras el hecho, vecinos denunciaron falta de información y asistencia por parte de las autoridades y la empresa Metrogas, responsable del suministro de gas en la zona.

Una mujer, dueña de un colegio ubicado a dos cuadras del lugar, relató que tuvieron que evacuar a los alumnos por sus propios medios al detectar la presencia de humo, ya que no recibieron ninguna comunicación oficial. Además, criticó la ausencia de representantes de Defensa Civil, la Policía y Metrogas durante la emergencia.

En paralelo, algunos vecinos alertaron sobre posibles nuevas fugas de gas en las inmediaciones, aunque estas versiones no fueron confirmadas por las autoridades. Otro testimonio describió la onda expansiva que causó daños en viviendas y comercios cercanos, además de provocar heridas en varias personas que se encontraban en la calle.

Las tareas de remoción de escombros comenzaron una vez que los bomberos se retiraron de la zona durante la tarde. La Policía Federal realizó inspecciones con perros entrenados para descartar la presencia de personas atrapadas entre los restos, en el marco de la investigación para determinar las causas del siniestro.

En relación con la desaparición de personas, un hombre aseguró que un operario de Metrogas, identificado como Marcelo García, de 47 años, permanece desaparecido desde el momento de la explosión. Esta información no fue confirmada oficialmente.

Metrogas informó que comenzó a restablecer el servicio de gas en la zona bajo estrictas condiciones de seguridad. Sin embargo, aclaró que en los sectores cercanos al incidente la normalización del suministro se realizará cuando las autoridades lo autoricen.

La empresa también comunicó que se contactó con funcionarios municipales para coordinar las condiciones necesarias para el regreso de los vecinos a sus hogares. Metrogas expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su disposición para colaborar con los damnificados y las autoridades locales.