Pullaro destacó mensaje de paz y compromiso del Papa

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este domingo en el Palacio Libertad de Buenos Aires del acto en el que el Papa León XIV pronunció un discurso junto al presidente Javier Milei.

Pullaro calificó el mensaje del pontífice como un llamado a la paz, la concordia y la esperanza, y resaltó su énfasis en la educación, las universidades y la capacidad productiva del país. Además, destacó que el Papa puso la atención en las personas más humildes y en la responsabilidad social de los funcionarios públicos.

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El mandatario provincial señaló que el discurso dejó tareas pendientes para la dirigencia política y la sociedad, entre ellas la necesidad de escuchar, dialogar y construir políticas públicas consensuadas. "Si podemos ser más empáticos, si podemos ser más buenos, si podemos aprender a perdonar, vamos a poder construir una sociedad mejor", afirmó.

En este marco, Pullaro pidió que el mensaje papal trascienda las palabras y se traduzca en acciones concretas en la vida pública. También sostuvo que los valores cristianos pueden ayudar a fomentar un debate político sin agravios y con mayor humanidad.

El gobernador comparó la situación política nacional con la de Santa Fe, donde dijo que dirigentes de diferentes espacios pueden sentarse a dialogar en un ámbito democrático sin recurrir a insultos o agravios. "En nuestra provincia no sucede lo mismo que en la República Argentina, donde los dirigentes se insultan o se agravian con lo más bajo que se puede escuchar. Eso no está bien", advirtió.

Otro punto que Pullaro destacó fue la referencia del Papa a la corrupción y al crimen organizado, temas que consideró de plena vigencia para el país y para Santa Fe. "Con ese mensaje es con lo que nos vamos, pero fundamentalmente nos vamos con tareas: que podamos trabajar juntos y unidos para poner en alto a nuestro país", expresó.

Finalmente, el gobernador mencionó la reflexión económica del pontífice, que planteó que la economía debe servir a la gente y no al revés. Para Pullaro, este planteo debe guiar decisiones orientadas al bien común y a las necesidades de la población.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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