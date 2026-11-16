El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas para el sur de la provincia de Santa Fe, con especial impacto previsto durante la noche del lunes 16 y la madrugada del martes 17 de noviembre.

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El área bajo alerta podría experimentar tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes o puntualmente severas. Se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento intensas y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos niveles en forma puntual.

El SMN indicó que el alerta naranja abarca sectores del centro-oeste de Santa Fe, el centro y norte de Córdoba, el norte de San Luis, y franjas limítrofes de La Rioja y Catamarca. En tanto, el alerta amarillo incluye el resto de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, el sur de Córdoba, y áreas de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

En Venado Tuerto, para el martes 17 se prevé una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 16°C. Durante la madrugada continuarán las tormentas con probabilidades de lluvia entre el 40% y 70%, temperatura de 16°C y vientos del sector sudoeste de 13 a 22 km/h.

Por la mañana, el tiempo mejorará con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%), temperatura de 19°C y vientos del sur de 13 a 22 km/h. Por la tarde, el cielo estará algo a parcialmente nublado sin lluvias, con máxima de 27°C y vientos del sur de 13 a 22 km/h. La noche cerrará con cielo parcialmente nublado, 22°C y vientos leves de 7 a 12 km/h.

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