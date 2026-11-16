Renuevan alerta por tormentas para el sur de Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas para el sur de la provincia de Santa Fe, con especial impacto previsto durante la noche del lunes 16 y la madrugada del martes 17 de noviembre.
Foto: Redes sociales
El área bajo alerta podría experimentar tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes o puntualmente severas. Se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento intensas y ocasional caída de granizo.
Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos niveles en forma puntual.
El SMN indicó que el alerta naranja abarca sectores del centro-oeste de Santa Fe, el centro y norte de Córdoba, el norte de San Luis, y franjas limítrofes de La Rioja y Catamarca. En tanto, el alerta amarillo incluye el resto de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, el sur de Córdoba, y áreas de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.
En Venado Tuerto, para el martes 17 se prevé una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 16°C. Durante la madrugada continuarán las tormentas con probabilidades de lluvia entre el 40% y 70%, temperatura de 16°C y vientos del sector sudoeste de 13 a 22 km/h.
Por la mañana, el tiempo mejorará con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%), temperatura de 19°C y vientos del sur de 13 a 22 km/h. Por la tarde, el cielo estará algo a parcialmente nublado sin lluvias, con máxima de 27°C y vientos del sur de 13 a 22 km/h. La noche cerrará con cielo parcialmente nublado, 22°C y vientos leves de 7 a 12 km/h.
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