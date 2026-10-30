El Gobierno nacional evalúa reforzar los subsidios para 104 líneas de colectivos que conectan la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Según la información consignada por Adrián Simioni en su columna del 30 de octubre, fuentes gubernamentales transmitieron esa posibilidad a las cámaras empresariales del transporte.

La asistencia aparece como una respuesta al aumento de los costos derivado de las paritarias del sector. Sin embargo, la información disponible no permite presentar el refuerzo como una medida formalizada: todavía se desconoce cuánto dinero se destinaría y qué proporción de los incrementos podría absorber. Tampoco permite afirmar que los boletos vayan a mantenerse sin cambios.

El eventual aporte de fondos nacionales tendría como destinatarias a esas líneas metropolitanas. Su alcance abre una discusión sobre la distribución territorial de la asistencia al transporte, porque el financiamiento provendría de recursos nacionales y el alivio se concentraría en los servicios alcanzados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La comparación con el interior muestra una brecha tarifaria que, según los datos expuestos por Simioni, se redujo durante la gestión de Javier Milei. En noviembre de 2023, el boleto de Córdoba costaba 3,4 veces el pasaje utilizado como referencia en la ciudad de Buenos Aires. Al momento de la publicación, esa relación era de 1,9 veces.

Esas cifras indican que el usuario cordobés seguía pagando más, aunque la diferencia relativa era menor. No constituyen, por sí solas, una medición completa de los subsidios: los sistemas de transporte tienen estructuras de costos distintas y reciben diferentes formas de asistencia. La comparación tampoco permite extender automáticamente el caso cordobés a todas las ciudades del interior.

Si la Nación incrementara los aportes metropolitanos sin una respuesta equivalente para otros distritos, la distancia entre los boletos podría volver a crecer. Se trata de un escenario posible, cuyo resultado dependerá del alcance de la ayuda y de la evolución de las tarifas en cada jurisdicción.

Por ahora, el dato central es la posibilidad de una mayor asistencia comunicada a las cámaras, de acuerdo con la columna. Los montos y el efecto concreto sobre el precio que pagan los pasajeros siguen sin precisarse.