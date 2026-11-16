La periodista que participó en la organización del movimiento Ni Una Menos en 2015 ofrecerá una charla en Rosario sobre la forma en que los medios informan acerca de género e infancias. La actividad está programada para los próximos días en un espacio de la ciudad, cuya fecha y lugar exactos se deben confirmar mediante inscripción previa debido a la capacidad limitada.

Foto: Redes sociales

Durante el encuentro, la comunicadora abordará la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la construcción de relatos sobre temas de género, en un escenario donde las redes sociales juegan un papel central en la difusión y recepción de la información.

La charla se enmarca en un contexto de creciente debate público sobre la representación mediática de las problemáticas de género y la protección de los derechos de las infancias. La periodista, reconocida por su rol en la organización de Ni Una Menos, movimiento que visibilizó la violencia machista en Argentina, compartirá su experiencia y perspectivas sobre los desafíos actuales para el periodismo en estos temas.

Los interesados en participar deben inscribirse previamente, ya que el cupo es limitado. La organización informó que los detalles sobre la fecha y el lugar serán comunicados a quienes completen la inscripción.

Esta actividad forma parte de una serie de iniciativas en Rosario que buscan fomentar el debate y la formación en torno a la comunicación con perspectiva de género y derechos de la infancia.

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