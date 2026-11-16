El lunes 16 de noviembre, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que la provincia realizará sus elecciones provinciales el domingo 16 de mayo de 2027, adelantándose cinco meses a los comicios presidenciales previstos para el 24 de octubre.

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La decisión fue oficializada mediante el decreto 762 y anunciada por el ministro de Gobierno de Salta, Nacho Jarsun, quien informó que la convocatoria incluye la renovación de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales.

En estos comicios se elegirán 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales. Además, en el departamento Rivadavia Banda Sur se votará para elegir convencionales constituyentes municipales que redactarán una nueva Carta Orgánica.

El sistema electoral será la Boleta Única Electrónica y no se realizarán primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Según indicaron, la fecha definitiva se decidió tras evaluar la posibilidad de realizar los comicios el 16 o el 23 de mayo, optando finalmente por la primera.

El gobernador Sáenz expresó que la intención es que los salteños elijan primero a sus representantes provinciales y luego, en octubre, al presidente y demás cargos nacionales.

Este desdoblamiento se suma a la tendencia de algunas provincias que adelantan sus elecciones para separar los comicios locales de los nacionales, buscando priorizar las cuestiones provinciales en la agenda electoral.

La confirmación del cronograma electoral en Salta permite a los partidos y candidatos comenzar la planificación de sus campañas con anticipación, mientras que el electorado tendrá dos fechas distintas para definir sus representantes a nivel provincial y nacional.

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