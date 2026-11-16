Villarruel critica a diputada de La Libertad Avanza por inflación

Buenos Aires, 15 de noviembre – La vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, generó controversia en la interna del espacio libertario al burlarse públicamente de un video difundido por la diputada nacional Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, que explicaba el aumento de la inflación en octubre.

Foto: NA

Santillán había publicado un video para justificar el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que fue del 2,2%, superior al 1,9% registrado en septiembre. En la grabación, la legisladora atribuyó parte del aumento a modificaciones regulatorias vinculadas con la Ley de Zona Fría y los subsidios al gas, que según su análisis sumaron 0,3 puntos porcentuales al índice mensual.

Además, Santillán sostuvo que, descontado ese impacto, la inflación habría mantenido la misma tasa de septiembre y que la economía sigue mostrando una desaceleración inflacionaria a pesar del aumento puntual.

Villarruel respondió a la publicación con un mensaje irónico, comparando el video con un programa de humor y afirmando que le generaba risa. Su comentario se dio en respuesta a un usuario que había compartido el video acompañado de un mensaje descalificador hacia Santillán.

La vicepresidenta del Senado, que no fue invitada a la misa con el Papa León XIV por la que se generaron tensiones con el Gobierno nacional, no respaldó a una diputada de su propio espacio político, lo que refleja las diferencias internas en La Libertad Avanza.

La controversia se suma a un contexto de críticas cruzadas dentro del espacio que llevó a Javier Milei a la Presidencia, y a la vez coincide con la reciente visita del Papa a Argentina, que reavivó viejas tensiones políticas.

Villarruel también hizo declaraciones sobre la situación social en Argentina, señalando que el Papa sabe que "no somos todos hermanos" y pidió diálogo político para enfrentar las divisiones.

La explicación de Santillán sobre la inflación y la reacción de Villarruel evidencian las discrepancias dentro del oficialismo respecto a la interpretación de los datos económicos y la comunicación política.

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