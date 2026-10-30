El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV en el aeropuerto el domingo 8 de noviembre, cuando comience su visita a la Argentina, según confirmó este viernes el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. El funcionario también adelantó que el Gobierno analiza transmitir algunos momentos del viaje por cadena nacional, una posibilidad que todavía está en evaluación.

La visita al país forma parte de una gira por América Latina prevista entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, que incluirá también a Uruguay y Perú. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ratificó el itinerario oficial dos semanas después de una intervención quirúrgica del pontífice, cuya recuperación posoperatoria fue informada como satisfactoria.

Según Caulo, la agenda de actividades en la Argentina se mantiene sin modificaciones y los preparativos avanzan en los distintos puntos del país. La organización reúne al Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, que trabajan de manera conjunta para coordinar las actividades previstas.

El secretario de Culto destacó el carácter pastoral del viaje y pidió evitar interpretaciones políticas. Planteó que la visita tendrá un mensaje de unidad y encuentro entre los argentinos, destinado también a fortalecer la fe de los creyentes.

Milei ya había expresado públicamente su satisfacción por la confirmación del viaje. En su cuenta de X escribió “alegría enorme” y compartió la publicación en la que León XIV ratificó el recorrido por los tres países sudamericanos.

Leé también

Javier Milei confirmó que competirá por la reelección en 2027, defendió su gestión económica, habló sobre la morosidad y anticipó nuevas reformas.