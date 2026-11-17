La exposición Agroactiva 2027 ya tiene reservado el 97% de sus espacios comerciales a poco más de seis meses de su realización. La muestra se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

Así lo confirmó Daniela Godachevich, coordinadora de Prensa y Comunicación de Agroactiva, quien anticipó que el lanzamiento oficial será el miércoles 18 de noviembre en la Casa del Gobierno de Santa Fe en Buenos Aires. En ese acto se presentará la identidad visual de la exposición y se darán a conocer las principales novedades de la próxima edición.

La edición 2027 llevará como lema “Muestra Patria”, una propuesta que busca reflejar el vínculo entre el sector agropecuario, la producción nacional y las provincias argentinas. La identidad visual incluirá una letra A con los colores de la bandera argentina y una cinta que remite a la escarapela nacional.

Godachevich explicó que la muestra es considerada por los productores como una fecha fija en el calendario, casi como una celebración nacional. “Cada Agroactiva es como una fecha patria”, señaló.

El acto de presentación contará con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi; además de representantes de entidades del sector agroindustrial, empresas patrocinadoras y medios especializados.

En cuanto a la edición 2026, la coordinadora destacó que se batieron récords de asistencia y participación empresarial, así como la ampliación de la superficie destinada a la muestra. El formato a campo abierto permite ajustar los espacios según la demanda de los expositores, lo que ha favorecido el crecimiento constante de Agroactiva.

Edición 2027 y el calendario electoral

La próxima edición coincidirá con un año electoral, ya que se realizará semanas antes de las elecciones provinciales y meses antes de las nacionales. Godachevich indicó que este contexto suele aumentar la presencia de dirigentes políticos de diversos espacios, que buscan acercarse al sector agropecuario.

Consultada sobre la posible visita del presidente Javier Milei, la coordinadora manifestó que no está confirmada, pero que consideran probable su asistencia, dado que en años anteriores el mandatario participó de la muestra.

Agroactiva mantiene una postura institucional abierta y sin alineamiento partidario, invitando a representantes de todas las fuerzas políticas. “Tratamos de no ser partidarios de nadie, pero sí más que nada del productor”, afirmó.

Finalmente, Godachevich destacó el apoyo del Gobierno de Santa Fe para la realización de la muestra en Armstrong, que será sede por décima vez consecutiva. “Estamos muy contentos de que sea en suelo santafesino”, concluyó.

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