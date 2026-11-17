El viernes 27 de noviembre a las 8 de la mañana se realizará el sorteo de 52 viviendas construidas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el barrio Cayetano Silva de Venado Tuerto. El procedimiento será llevado a cabo mediante Lotería de Santa Fe para garantizar transparencia y equidad en la adjudicación.

Foto: Redes sociales

Las familias inscriptas y vecinos interesados podrán presenciar el sorteo en la Sala 2 del Centro Cultural Municipal, con ingreso habilitado desde las 7.30. Además, el evento se transmitirá en vivo por el canal de YouTube Obras de Santa Fe.

Las viviendas forman parte de un desarrollo provincial que demandó una inversión superior a 5.262 millones de pesos. Los inmuebles cuentan con dos o tres dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y lavadero exterior. El barrio dispone de infraestructura completa, incluyendo agua potable, electricidad, gas, desagües cloacales y pluviales, alumbrado público, veredas, arbolado y rampas de accesibilidad en las esquinas.

Según informó el Gobierno provincial, 32 viviendas se destinarán a la demanda general, mientras que tres serán para postulantes con antigüedad en esa categoría. Se reservaron seis unidades para personas con discapacidad, divididas en tres para discapacidad motriz y tres para otras discapacidades.

En cuanto a cupos específicos, una vivienda será para bomberos voluntarios y diez para integrantes de las fuerzas de seguridad. Estas últimas se repartirán en cinco unidades para personal con más de 15 años de antigüedad y cinco para quienes superen los cinco años de servicio.

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