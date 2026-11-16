El lunes 16 de noviembre, el Gobierno nacional anunció que en octubre de 2026 el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de 1.578.627 millones de pesos, después de descontar los intereses de la deuda.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que el superávit primario del mes alcanzó los 1.931.156 millones de pesos, mientras que el pago de intereses fue de 352.530 millones. Así, en los primeros diez meses del año, el sector público acumuló un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y un resultado financiero positivo del 0,4%.

Este resultado primario está en línea con la meta comprometida por Argentina en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, el Gobierno anticipó que en diciembre se espera un déficit debido al aumento estacional del gasto, principalmente por el pago de aguinaldos.

Caputo indicó que los números de octubre son consistentes con las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto para 2027.

En cuanto a los ingresos y gastos, durante octubre los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los 15.725.627 millones de pesos, con un incremento interanual del 31,2%. Los gastos primarios sumaron 13.794.471 millones, un 23,6% más respecto al mismo mes del año anterior.

Dentro de las erogaciones, las prestaciones sociales representaron 8.947.229 millones, con un aumento interanual del 29,8%. En este rubro se destacaron los incrementos en jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que crecieron un 36%.

Los gastos de funcionamiento llegaron a 2.366.284 millones, con un aumento del 24%. Las transferencias corrientes totalizaron 4.396.563 millones, con una variación interanual del 24,7%.

Los subsidios económicos alcanzaron los 1.159.650 millones, de los cuales 903.994 millones correspondieron al sector energético y 255.656 millones al transporte.

Finalmente, el gasto de capital fue de 307.459 millones, con incrementos destacados en obras de infraestructura eléctrica (159,8%) e hídrica (38,4%).

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