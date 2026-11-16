EPE avanza en normalización del servicio eléctrico rural en Esperanza y alrededores

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa con las tareas para restablecer el suministro eléctrico en las localidades de Esperanza, Humboldt y Cavour, tras el temporal que afectó la región el viernes 13 de noviembre.

Según informaron desde la EPE, el servicio urbano se recuperó en un plazo de 12 a 18 horas luego del evento climático. Actualmente, el operativo se concentra en las zonas rurales, donde los daños en las instalaciones son más severos.

Leé también: Santa Fe suma 103 ambulancias para ampliar red de emergencias

El personal de la empresa trabaja en la reparación de los daños registrados en el tendido eléctrico rural, una tarea que demandará entre 48 y 72 horas. En algunos sectores, el servicio se restablece de forma provisoria cuando las condiciones de seguridad lo permiten.

Desde la EPE solicitaron a los usuarios paciencia y colaboración durante el desarrollo de los trabajos. Además, agradecieron el respeto hacia los trabajadores que se encuentran desplegados en el terreno para normalizar el suministro.

El objetivo principal es garantizar la seguridad tanto del personal como de la comunidad mientras se avanza en la reparación y se busca restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Por otro lado, se informó que tres equipos móviles con capacidad para evacuar excedentes hídricos fueron destinados a las localidades de Tostado, Pozo Borrado y San Bernardo. Estas unidades buscan reforzar la respuesta ante posibles contingencias en zonas bajas.

En este marco, el gobierno provincial destacó la inversión en infraestructura para mejorar la seguridad vial y el acceso a la autopista Rosario-Córdoba, aunque no se precisaron detalles adicionales sobre esta obra.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas