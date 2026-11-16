El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó que el viernes 27 de noviembre se realizará el sorteo de 52 viviendas construidas por el Gobierno provincial en Venado Tuerto. El proceso contará con la participación de 2.486 aspirantes que cumplieron los requisitos establecidos para acceder a las unidades habitacionales.

Foto: Redes sociales

El sorteo comenzará a las 8 de la mañana y estará a cargo de la Lotería de Santa Fe. La transmisión será en vivo a través del canal de YouTube del Ministerio de Obras Públicas y de Radio y Televisión Santafesina. Enrico destacó que a cada participante se le asignó un número para el sorteo y que el proceso será transparente.

El padrón definitivo se conformó tras un trabajo de varios meses que incluyó la revisión de requisitos, actualización de datos y apelaciones. Inicialmente, más de 5.000 personas se inscribieron, pero luego quedaron habilitadas 2.486. El equipo provincial de Vivienda, con la participación de Fabián Bernetti, atendió a quienes debían completar documentación o resolver observaciones.

De las 52 viviendas, 10 están reservadas para personal policial residente en Venado Tuerto. También hay cupos para personas con discapacidad y para la demanda general. El complejo habitacional incluye 39 viviendas de tres dormitorios, 10 de dos dormitorios y tres adaptadas, todas con estar-comedor, cocina, baño completo y lavadero exterior.

Tras el sorteo, se realizará una nueva verificación de requisitos para los seleccionados. En caso de incumplimientos, se recurrirá a una lista de suplentes. La entrega de viviendas está prevista para diciembre de 2026 o enero de 2027, aunque aún no hay fecha definitiva.

Enrico aseguró que las viviendas están prácticamente terminadas, restando solo detalles finales.

Avances en obras viales y sanitarias

El ministro también anunció que la inauguración de la nueva Circunvalación de Venado Tuerto está prevista para mediados de diciembre, siempre que se completen los trabajos pendientes. La obra incluye construcción y adecuación de la traza, rotondas, iluminación y una ciclovía, con el objetivo de mejorar la circulación y ordenar el tránsito pesado.

Además, el viernes 27 de noviembre se inaugurará el primer tramo de la Ruta Provincial 96, que conecta Chovet con Miguel Torres, en un acto que se realizará por la tarde, luego del sorteo de viviendas. También están previstas inauguraciones de intervenciones viales en San Gregorio y Diego de Alvear para esa fecha.

En Elortondo, el Gobierno provincial tiene previsto iniciar la construcción del nuevo hospital el mismo 27 de noviembre. Esta obra sanitaria ampliará las prestaciones para la localidad y su zona de influencia.

En este marco, la provincia concentrará distintas actividades vinculadas con infraestructura habitacional, vial y sanitaria en el sur santafesino durante la última semana de noviembre.

Enrico recomendó a los aspirantes revisar el correo electrónico donde recibieron el número para participar del sorteo y conservar esa información. Los resultados podrán consultarse una vez finalizado el procedimiento, sin necesidad de seguir la transmisión en vivo.

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