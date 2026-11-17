La ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, sufrió un temporal de lluvia y viento durante la noche del lunes 16 de noviembre, que dejó calles anegadas, vehículos afectados y al menos una familia evacuada como consecuencia del ingreso de agua en su vivienda.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, entre las 19:30 y las 22:00 se registraron aproximadamente 92 milímetros de lluvia, una acumulación concentrada en apenas dos horas y media que generó dificultades en distintos sectores de la ciudad.

La intensidad de las precipitaciones provocó que numerosas calles quedaran cubiertas de agua, complicando la circulación vehicular y peatonal. En algunos sectores, automóviles quedaron detenidos debido a desperfectos eléctricos relacionados con el contacto con el agua.

Una familia evacuada y viviendas afectadas

Una de las principales consecuencias del temporal fue el ingreso de agua en viviendas particulares. Según los primeros reportes, al menos una familia debió ser evacuada ante las condiciones que se registraron durante la tormenta.

Hasta el momento, la información disponible no precisa en qué barrio se produjo la evacuación ni cuántas personas integraban el grupo familiar.

Tampoco se difundió un relevamiento completo de los daños materiales ocasionados por el fenómeno meteorológico.

Por otro lado, las dificultades para circular se extendieron a diferentes puntos de la ciudad. La acumulación de agua en las calles obligó a extremar las precauciones y generó inconvenientes para conductores que transitaban durante las precipitaciones.

Activaron el Comité de Emergencia

Frente a la situación, las autoridades locales dispusieron la activación del Comité de Emergencia, con intervención de Defensa Civil y la participación de Bomberos Voluntarios.

Los equipos de respuesta trabajaron en la asistencia a vecinos afectados por los anegamientos y en la atención de las situaciones derivadas de las lluvias.

La coordinación de estos organismos resulta fundamental ante episodios de precipitaciones intensas, especialmente cuando el agua ingresa en viviendas o impide la circulación por determinadas calles.

Esperan un balance de los daños

La cantidad de agua caída en un período reducido fue uno de los factores que explican las complicaciones registradas durante la noche. Sin embargo, todavía no se cuenta con un informe técnico que permita establecer el alcance total del fenómeno.

Además de los anegamientos, será necesario determinar cuántas viviendas resultaron afectadas, qué sectores registraron mayores inconvenientes y si existen daños en infraestructura urbana.

La información inicial tampoco permite confirmar si hubo personas lesionadas o si se necesitaron nuevas evacuaciones después de las 22:00.

Se espera que las autoridades municipales puedan ampliar el balance de las intervenciones y precisar las consecuencias del temporal.