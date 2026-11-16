Una doble jornada del programa Diputados por un Día se llevó a cabo en la Legislatura de Santa Fe, organizada por el diputado provincial Leo Calaianov, con la participación de estudiantes de 5° año de once establecimientos educativos del sur santafesino.

Foto: Redes sociales

La actividad permitió a los jóvenes ocupar las bancas del recinto legislativo, presentar proyectos propios y debatir iniciativas relacionadas con problemáticas que afectan a los adolescentes, sus comunidades y la provincia en general.

En la primera jornada, participaron estudiantes de las escuelas técnicas Nº 602 General San Martín y Nº 483 El Industrial, el Colegio Sagrado Corazón y Cultura Inglesa, de Venado Tuerto, y el Instituto Virgen de la Merced, de Firmat.

Entre los proyectos presentados se trataron temas como seguridad vial, uso responsable de la inteligencia artificial, prevención y acompañamiento adolescente, red ferroviaria, infraestructura escolar, guardias médicas y pediátricas, autonomía económica de clubes y accesibilidad universal.

El último viernes fue el turno de estudiantes de la UCEL, la Escuela Nº 446 Juan Bautista Alberdi y la Escuela Nº 206 Rosa Turner de Estrugamou, de Venado Tuerto; y de la Escuela Técnica Nº 289, la Escuela Nº 419 Domingo Faustino Sarmiento y el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Chañar Ladeado.

En esta segunda jornada, los proyectos abordaron alcohol cero al volante, emergencia alimentaria escolar, emergencia hídrica, creación de gabinetes interdisciplinarios en escuelas secundarias, prevención del tabaquismo, reciclaje y funcionamiento del SIES 107.

También se presentaron iniciativas sobre acceso a la vivienda para estudiantes universitarios, regulación de apuestas deportivas en línea, reorganización de horarios escolares, prevención en salud mental y atención de consumos problemáticos.

El diputado Leo Calaianov coordinó la actividad y acompañó a los estudiantes durante ambas jornadas. Destacó el compromiso de los jóvenes y valoró la oportunidad de generar espacios de participación democrática desde la adolescencia.

"Si bien es un modelo de simulación, lúdico, las problemáticas que plantean son sobre temas reales que los afectan, los atraviesan", afirmó Calaianov, resaltando el involucramiento de los estudiantes en la elaboración de los proyectos.

Notas relacionadas