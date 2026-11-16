Avanza la renovación integral de la Plaza Mitre en Rueda

La remodelación de la Plaza Mitre en Rueda registra un avance del 90% y se encuentra en su etapa final, según informaron autoridades provinciales y comunales este lunes 16 de noviembre.

El proyecto, financiado por el Gobierno de Santa Fe, incluye la renovación completa del espacio público con nuevos juegos infantiles inclusivos, iluminación moderna y mejoras en la accesibilidad para niños, familias y adultos mayores.

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El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, detalló que ya se completó la explanada de hormigón y se están instalando nueve módulos de juegos, entre ellos hamacas adaptadas y un panel de señas para personas con discapacidad auditiva. Además, se trabaja en un nuevo atrio para reubicar el busto dedicado a las Madres, construido con mampostería y pintura blanca.

Enrico destacó que la obra transforma un espacio con equipamiento obsoleto en un parque seguro y cómodo. También resaltó que esta inversión es posible gracias a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que prioriza la eficiencia administrativa.

El senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino, valoró la renovación como una muestra del compromiso del Gobierno provincial con las localidades del sur santafesino. Según Giacomino, la puesta en valor de la plaza devuelve tranquilidad y un lugar de encuentro para las familias de Rueda.

Por su parte, el presidente comunal Pablo Risso señaló que la plaza es el principal punto de reunión del pueblo y que la obra responde a una demanda histórica de la comunidad. Agradeció el aporte provincial para contar con un espacio público inclusivo y bien iluminado.

La inversión total supera los 62 millones de pesos y también contempla mejoras en la seguridad vial, ordenando el acceso a la ciudad y a la autopista Rosario-Córdoba.

Por otro lado, tras el temporal del viernes pasado, la Empresa Provincial de la Energía informó que el suministro eléctrico urbano fue restablecido en un plazo de 12 a 18 horas. Actualmente, los trabajos se concentran en las zonas rurales, donde las reparaciones podrían extenderse entre 48 y 72 horas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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