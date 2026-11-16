El lunes 16 de noviembre se registraron tormentas intensas en varios departamentos del oeste de la provincia de Santa Fe, con lluvias torrenciales y actividad eléctrica en localidades como Carlos Pellegrini y Bouquet.

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Según el especialista en clima Pablo Lucero, los fenómenos avanzan desde el oeste hacia el este y se aproximan a las regiones de San Jerónimo y La Capital, con posibilidad de que las tormentas alcancen la ciudad de Santa Fe cerca de las 22 horas.

El análisis meteorológico indica que el comportamiento de las tormentas en la zona de San Luis y San Francisco, Córdoba, será clave para anticipar su evolución y desplazamiento hacia la capital provincial, según explicó Luis Mino durante un informe en AIRE.

El avance de estos núcleos tormentosos mantiene en alerta a distintas localidades santafesinas, en un contexto de inestabilidad que se prolonga desde el fin de semana. En ese período, se registraron precipitaciones intensas y vientos fuertes que provocaron daños en la región.

Entre los hechos más destacados del fin de semana, se reportaron 67 milímetros de lluvia en 40 minutos en el kilómetro 19 de la Autovía, caída de árboles en San Jerónimo del Sauce y San Jerónimo Norte, y ráfagas que derribaron dos molinos arroceros en San Javier.

Mientras que en la ciudad de Santa Fe las lluvias del sábado fueron leves y se concentraron en la madrugada, la atención ahora está puesta en la posible llegada de tormentas más fuertes durante la noche del lunes, lo que podría afectar a la capital y sus alrededores.

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