Villa Cañás: condenaron a un hombre por abusar de una adolescente

La Justicia de Santa Fe condenó a un hombre de 50 años a 10 años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente de su entorno familiar. La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Vidal, luego de un juicio oral que finalizó el jueves 12 de noviembre en los tribunales de Venado Tuerto.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los hechos ocurrieron durante 2024, cuando la víctima cursaba sus estudios secundarios. El condenado mantenía una relación de pareja con la madre de la adolescente y aprovechó ese vínculo familiar para cometer los delitos.

Los hechos ocurrieron en Villa Cañás y durante traslados

Según explicó la fiscal Débora Valentín, los abusos se produjeron en reiteradas oportunidades en una vivienda de Villa Cañás, departamento General López, donde residía el hombre. La adolescente concurría al domicilio en el marco de las visitas familiares.

La investigación también estableció que hubo episodios de abuso dentro de un vehículo utilizado para trasladar a la víctima entre Villa Cañás y Teodelina.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el hombre se valió de la posición de autoridad que ejercía dentro del ámbito familiar. Además, señaló que utilizó amenazas y recompensas para condicionar a la adolescente y evitar que revelara lo ocurrido.

Estas circunstancias fueron expuestas por la acusación para explicar el contexto en el que se desarrollaron los hechos.

La denuncia que permitió iniciar la investigación

La causa judicial comenzó en 2025, después de que la adolescente lograra contarle a su abuela paterna las situaciones de abuso que había atravesado.

Posteriormente, su padre formalizó la denuncia, lo que dio lugar a la intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la exfiscal Andrea Cavallero. Luego, Débora Valentín continuó la investigación, formuló la acusación y representó al MPA durante el juicio junto con la fiscal Mayra Vuletic.



Imagen Ilustrativa.

La resolución judicial

Al finalizar el debate oral, la jueza Mariana Vidal condenó al acusado a una pena de 10 años de prisión.

La Fiscalía informó que la magistrada mantuvo las calificaciones penales sostenidas por la acusación: abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda.

Valentín también señaló que la pena impuesta fue similar a la solicitada por el Ministerio Público de la Acusación durante sus alegatos.

Por el momento, el comunicado no incluye los fundamentos completos del fallo ni información sobre posibles planteos de la defensa o eventuales recursos judiciales.

Protección de la identidad

El Ministerio Público de la Acusación decidió preservar el nombre y apellido del condenado para evitar que su identificación permita reconocer a la adolescente.

La información difundida se concentra en la resolución judicial, las circunstancias investigadas y la intervención de los organismos responsables.

La sentencia representa el cierre del juicio oral en primera instancia. Resta conocer sus fundamentos completos y si alguna de las partes presentará recursos.