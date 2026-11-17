Buenos Aires prepara una serie de festivales musicales para los próximos días con el objetivo de atraer turistas nacionales y mantener la actividad turística durante el cierre del año.

Según datos del Observatorio Turístico de la Ciudad, el 27% de los visitantes nacionales elige la capital para asistir a espectáculos y eventos en vivo. Además, el 68% de esos turistas viaja a Buenos Aires al menos una vez al año.

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El presidente del Ente de Turismo porteño, Valentín Díaz Gilligan, señaló que la ciudad combina infraestructura para grandes eventos con una oferta cultural y gastronómica que atrae a los visitantes. Destacó que la experiencia del turista incluye desde la gastronomía hasta la asistencia a espectáculos masivos.

En este marco, la agenda musical para fines de noviembre y principios de diciembre incluye tres festivales destacados. El 21 y 22 de noviembre se realizará el Festival República Folklore en Villa Soldati, un evento al aire libre orientado a la música folklórica y actividades familiares.

Luego, el 28 y 29 de noviembre, el Primavera Sound Buenos Aires tendrá lugar en el Club Ciudad, con una programación que abarca rock alternativo, electrónica y música urbana.

Finalmente, el 5 de diciembre el PopFest 2026 se llevará a cabo en Parque Norte, con artistas de música popular y éxitos radiales para un público amplio.

La ciudad cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros y 150 museos, lo que complementa la oferta cultural y turística. Buenos Aires fue elegida Capital Mundial del Deporte 2027 y lidera desde hace 15 años el ranking ICCA en América, lo que refleja su capacidad para organizar eventos de gran escala.

Estos festivales forman parte de la estrategia para mantener el turismo activo y consolidar a Buenos Aires como un destino que ofrece experiencias culturales y recreativas durante todo el año.

Fuente: parte de prensa oficial.

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