Siete condenados y un absuelto en juicio del Área Militar

El domingo 15 de noviembre se conoció el veredicto del juicio por los crímenes cometidos en el Área Militar 132, en Santa Fe, que terminó con siete personas condenadas y una absuelta.

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El fiscal a cargo, Villate, expresó su desacuerdo con las penas impuestas, que no coinciden con las solicitadas por la Fiscalía. Además, cuestionó el tiempo otorgado para la lectura de los fundamentos del fallo, que aún no se conocen en detalle.

El tribunal firmó las condenas pero no divulgó algunos aspectos del fallo, lo que genera expectativa sobre los argumentos que sustentan la decisión judicial.

Este juicio forma parte de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina, y el Área Militar 132 fue uno de los centros donde se investigaron hechos de detención ilegal, torturas y desapariciones.

El proceso judicial se desarrolló en Santa Fe y tuvo gran repercusión por la cantidad de imputados y la gravedad de los cargos. La Fiscalía había pedido penas más severas, pero el tribunal optó por condenas distintas, lo que motivó las críticas del representante del Ministerio Público.

En los próximos días se espera la publicación completa de los fundamentos, que permitirá conocer con precisión los motivos del tribunal para dictar las penas y absoluciones.

Este caso es uno de los tantos que buscan justicia por los crímenes de la dictadura en la provincia de Santa Fe y se suma a otros procesos judiciales en curso en la región.

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