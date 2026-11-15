Milei confirmó que buscará otro mandato y anticipó sus planes para 2031

Javier Milei participó de la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano, en el marco de la Noche de los Museos.

El presidente Javier Milei confirmó que buscará la reelección en las elecciones de 2027. La definición llegó este sábado 14 de noviembre, durante la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, realizada en el Museo Casa Rosada, en la Ciudad de Buenos Aires.

La declaración se produjo cuando el mandatario explicaba los objetivos económicos de su administración y proyectaba las políticas que pretende desarrollar hasta 2031, una fecha que supera el período presidencial actual.

“Sí, estoy yendo por la reelección”, expresó Milei ante los asistentes, en una intervención que dejó explícita su intención de competir por un segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo nacional.

La actividad se desarrolló en el marco de la Noche de los Museos y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del senador bonaerense Diego Valenzuela, quien participó en la elaboración de la exposición.

Apertura económica y reducción de impuestos

Durante su discurso, Milei volvió a defender las principales políticas económicas de su gobierno. Identificó como ejes de crecimiento la desregulación, la apertura comercial y el desarrollo del capital humano.

Además, cuestionó las políticas de protección del mercado interno que caracterizaron a administraciones anteriores y sostuvo que limitaron las posibilidades de crecimiento de Argentina.

En ese contexto, afirmó que cuando asumió la Presidencia el país mantenía relaciones comerciales con el 10% de las naciones del mundo, mientras que actualmente esa proporción alcanzaría el 30%.

También aseguró que su gestión abrió más de 500 mercados y mencionó avances en acuerdos internacionales con distintos bloques y países.

Se trata de cifras expuestas por el Presidente durante su intervención, sin que en el discurso se presentara una metodología que permita contrastar esos porcentajes.

2031: el horizonte económico que planteó Milei

El mandatario señaló que aspira a que Argentina llegue a comerciar con el 90% de los países del mundo. La meta fue presentada como parte de su proyecto político y económico para los próximos años.

Por otro lado, anticipó que continuará impulsando una reducción de la carga tributaria. Según sus proyecciones, una eventual continuidad del programa permitiría acumular una disminución impositiva de 500.000 millones de dólares durante el período considerado.

El propio mandatario condicionó esa estimación al cumplimiento de su escenario económico base.

El pensamiento de Belgrano como eje del discurso

La actividad tuvo como motivo principal la presentación de una exposición dedicada a Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional.

Milei destacó su formación intelectual, sus estudios económicos y su defensa del comercio, la producción y el intercambio.

Durante la intervención, lo definió como uno de los primeros representantes del pensamiento económico moderno en el Río de la Plata y relacionó sus ideas con el rumbo que propone su administración.

En este marco, sostuvo que la libertad comercial y la competencia constituyen herramientas para impulsar el desarrollo económico.

La exposición reúne materiales vinculados con distintas etapas de la vida del prócer, desde su formación intelectual y su participación en los debates previos a la Revolución de Mayo hasta su trayectoria militar.

La carrera presidencial de 2027

La confirmación de Milei incorpora una definición a la discusión política de cara a las próximas elecciones nacionales.

Aunque todavía resta conocer el escenario electoral, las alianzas partidarias y las eventuales candidaturas de otros espacios, el Presidente dejó expresada su intención de continuar al frente del Ejecutivo.

Su aspiración de llegar a 2031 implica obtener un segundo período presidencial consecutivo, una posibilidad contemplada por la Constitución Nacional.

La declaración también anticipa que el oficialismo buscará instalar la continuidad del programa económico como uno de los ejes del debate electoral de 2027.