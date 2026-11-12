Inauguran nuevo edificio del Jardín 365 en Pueblo Esther

El jueves 11 de noviembre se inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 365 “Diente de León” en Pueblo Esther, departamento Rosario. La obra contó con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y fue encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Durante el acto, realizado en las instalaciones del jardín, Pullaro estuvo acompañado por los ministros de Educación, José Goity, y de Cultura, Susana Rueda; el intendente de Pueblo Esther, Martín Gherardi; la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García; el ex gobernador y diputado Antonio Bonfatti; el senador por Rosario, Ciro Seisas; la directora del jardín, Fabiana Steeman; además de docentes y personal educativo.

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El gobernador destacó que la inversión en infraestructura educativa es una prioridad para su gestión y que en toda la provincia se han construido casi 750 aulas nuevas, con 54 instituciones proyectadas para inaugurar próximamente. “Estamos convencidos que fortalecer la infraestructura educativa nos permite dar un salto de calidad”, afirmó.

Pullaro señaló que, pese a las dificultades económicas, la obra en Pueblo Esther responde al crecimiento poblacional de la zona metropolitana de Rosario y a la necesidad de mejorar los espacios para docentes y alumnos. Además, resaltó que en esta localidad se inauguraron dos escuelas en cuatro años, un hecho que calificó como único.

El ministro de Educación, José Goity, recordó que la gestión asumió objetivos ambiciosos y destacó la importancia de “honrar la palabra y nunca decaer en el esfuerzo” para cumplirlos. Por su parte, el intendente Gherardi calificó la inauguración como un momento “muy importante y emocionante” para Pueblo Esther, que este año cumplió 130 años y ahora cuenta con infraestructura educativa acorde a sus necesidades.

El senador Ciro Seisas valoró la apertura del nuevo jardín como una oportunidad para que los niños crezcan en un ambiente sano y con acceso a la educación pública. La directora del establecimiento, Fabiana Steeman, expresó que el edificio permitirá potenciar la tarea educativa y abrirá nuevas posibilidades para la comunidad.

El edificio tiene una superficie de casi 1.000 metros cuadrados y cuenta con seis salas de nivel inicial con sanitarios, espacios para el personal docente, un SUM, cocina y accesos adaptados para personas con movilidad reducida. La obra se realizó en el marco del programa "Santa Fe+Conectada", financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Además, en 2026 el plan provincial de infraestructura educativa recibió un reconocimiento de la Federación Argentina de Ajedrez por la organización de más de 30 torneos con más de 3.000 estudiantes participantes. También se mencionó la intervención en el edificio de la Escuela Normal Superior de Comercio Nº 46 y la Escuela Secundaria Nº 442, realizada a través del programa Abre Escuela, con una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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