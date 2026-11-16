El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este lunes una segunda rotonda en la ciudad de Funes, ubicada en la intersección de la ruta provincial 34-S y la avenida Galindo. La obra tiene como objetivo ordenar el ingreso a la ciudad y facilitar el acceso a la autopista Rosario-Córdoba, además de mejorar la seguridad vial en una zona de alta congestión.

Antes de la construcción, los conductores que salían de Funes hacia Rosario debían girar a la izquierda para incorporarse a la autopista, lo que implicaba cruzar el tránsito en sentido contrario y generaba riesgos de accidentes y largas filas. Con la nueva rotonda, los vehículos avanzan hasta un segundo círculo para luego incorporarse a la autopista en sentido oeste-este, eliminando la maniobra peligrosa.

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Pullaro explicó que esta es la segunda rotonda que la Provincia construye en Funes y destacó la inversión realizada para completar esta obra. Según el mandatario, la intervención mejora la fluidez del tránsito y la calidad de vida de los vecinos que utilizan la autopista diariamente.

El gobernador también resaltó la importancia de la obra pública en su gestión, señalando que Santa Fe tiene casi 1.900 obras en ejecución o por finalizar. Destacó que, pese a la reducción de fondos nacionales para infraestructura, la Provincia logró avanzar con un programa de obra pública considerado el más grande en dos décadas, basado en eficiencia, transparencia y reducción de costos.

"Estamos convencidos de que la Argentina y Santa Fe salen adelante si tienen mejor infraestructura. La infraestructura permite vivir mejor, producir más barato y generar empleo", afirmó Pullaro.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, manifestó su satisfacción por la inauguración y recordó que la planificación se realizó con fondos provinciales, sin importar diferencias políticas. Enrico destacó el trabajo conjunto con el municipio de Funes para llevar adelante el proyecto.

Por su parte, el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, indicó que por el acceso sur de Funes circulan 13.000 vehículos diariamente, y que durante los fines de semana el tránsito total en todos los accesos alcanza los 300.000 vehículos. Seisas valoró la inversión en obra pública de la Provincia y señaló que la rotonda ordena el tránsito en una zona donde la población crece y seguirá creciendo.

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, calificó la obra como fundamental para una ciudad en expansión que recibe nuevos emprendimientos comerciales y habitacionales. Destacó el apoyo del gobierno provincial para el desarrollo local, más allá de las diferencias políticas, y consideró que ese es el camino a seguir para la convivencia y el progreso.

La nueva rotonda forma parte de un plan provincial para mejorar la infraestructura vial y la seguridad en la región, con el fin de facilitar la movilidad y el crecimiento ordenado de las localidades cercanas a Rosario.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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