Funes celebra una noche de música y oficios al aire libre
El domingo 15 de noviembre, la ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe, ofrecerá una propuesta cultural al aire libre en Casa Zulú. La actividad busca llevar la música y los oficios tradicionales a la vereda, fuera del escenario habitual.
Foto: Redes sociales
Durante la jornada, se presentarán guitarras criollas y se desarrollarán oficios callejeros, en un encuentro pensado para disfrutar de la música y la cultura popular en un espacio abierto.
La iniciativa apunta a acercar a la comunidad a expresiones artísticas y artesanales en un ambiente distendido y accesible, promoviendo la participación y el encuentro social.
La cita está programada para la noche del domingo y se espera la concurrencia de vecinos y visitantes interesados en la música tradicional y las actividades culturales al aire libre.
Casa Zulú, el lugar elegido para el evento, es un espacio cultural reconocido en Funes por promover este tipo de actividades que combinan arte y comunidad.
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