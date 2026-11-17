El domingo 14 de noviembre se realizó en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bombal el acto de colación de aspirantes a Bomberos y Suboficiales Subalternos de los ciclos lectivos 2025 y 2026.

Foto: Redes sociales

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del sistema bomberil provincial y regional, entre ellas el Secretario de la Jefatura Provincial, Comandante Juan Pablo Kusmicich; el Jefe de la Regional 11, Comandante Omar Orsili; el Presidente de la Regional 11, Marcelo Cogliati; el Director de la Escuela Regional 11, Comandante General Fabián Ferrer; y el Subdirector, Suboficial Mayor Walter Flores. También asistió el presidente comunal de Bombal, Carlos Gabbi.

Durante el acto se reconoció el compromiso y la formación de los aspirantes, quienes completaron su capacitación para sumarse al servicio activo a partir del 1° de enero de 2027, según informó Sebastián Vega, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Bombal.

Los nuevos bomberos voluntarios son María Florencia Escándalo, Maira Jaquelina Roldán, Cintia María Itatí Vera y Franco Emanuel Anhorn.

Esta incorporación representa un refuerzo para la institución local, que continúa formando personal para atender emergencias y brindar apoyo a la comunidad de Bombal y la región.

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