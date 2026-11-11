Santa Isabel define los beneficiarios de 48 terrenos: padrón, precios y sorteo

La localidad de Santa Isabel se prepara para una nueva instancia de acceso a la tierra. Este sábado 14 de noviembre se realizará el sorteo de 48 terrenos correspondientes a la primera etapa del programa comunal “Isabel Mi Lugar”, una iniciativa destinada a facilitar la adquisición de parcelas para uso habitacional.

El proyecto se desarrolla bajo la Ordenanza N.º 49/2026 y cuenta con 138 personas inscriptas, según los datos difundidos por las autoridades locales.

Antes de la adjudicación, la Comuna publicó el padrón semidefinitivo de aspirantes para que los vecinos puedan consultar la nómina y presentar observaciones debidamente documentadas.

Hasta cuándo se pueden presentar observaciones

El presidente comunal, Pablo Giorgis, explicó que el objetivo de esta instancia es complementar el trabajo realizado por el equipo técnico y permitir que la comunidad participe del control de los requisitos establecidos.

El período de revisión finalizará el jueves 12 de noviembre por la noche, de acuerdo con el cronograma informado.

Las impugnaciones deberán contar con documentación que respalde el planteo. Entre los ejemplos mencionados por Giorgis figuran resoluciones judiciales relacionadas con incumplimientos alimentarios o informes de dominio que acrediten la titularidad de otra propiedad.

La autoridad comunal sostuvo que el procedimiento busca garantizar que los terrenos sean asignados a quienes cumplan las condiciones del programa.

Cómo será el sorteo de los 48 lotes

El mecanismo previsto contempla cuatro bolilleros diferenciados, destinados a determinar la ubicación de las parcelas y organizar la participación de los distintos grupos de aspirantes.

Cinco terrenos estarán reservados para el cupo de discapacidad. Además, se dará prioridad a las familias constituidas, mientras que las personas solteras podrán participar en la cobertura de eventuales vacantes o suplencias, según el esquema explicado por Giorgis.

La Comuna anticipó que en una segunda etapa, proyectada para marzo o abril de 2027, habrá mayores posibilidades de participación para los postulantes solteros.

Cuánto cuestan los terrenos y qué servicios incluyen

El programa contempla dos tipos de parcelas, con diferentes superficies y valores.

Dimensiones Superficie Precio 10 x 30 metros 300 m² $4.400.000 10 x 40 metros 400 m² $7.200.000

De acuerdo con la información comunal, los terrenos incluirán red eléctrica, agua potable, alumbrado público, cordón cuneta, empedrado de frente y gastos de escrituración.

Giorgis señaló que los valores se encuentran por debajo de los precios del mercado inmobiliario privado, donde, según sus estimaciones, parcelas similares pueden costar entre 12 y 15 millones de pesos.

También informó que se realizaron gestiones con mutuales y entidades bancarias de la localidad para ofrecer alternativas de financiamiento.

Una segunda etapa con otros 30 terrenos

La Comuna proyecta ampliar el programa durante el próximo otoño mediante una nueva etapa de 30 parcelas.

Según lo anunciado, parte de los fondos obtenidos con la primera adjudicación se destinará a completar trabajos de infraestructura y avanzar en la adquisición de dos hectáreas adicionales.

Mientras tanto, los aspirantes pueden consultar el padrón publicado y verificar su situación antes del sorteo del sábado.