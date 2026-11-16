Carreras reunió a corredores de toda la región en su maratón

La localidad santafesina de Carreras recibió el sábado 14 de noviembre a corredores de diferentes puntos de la región, en el marco de una maratón que combinó actividad física, competencia y participación comunitaria.

La propuesta fue organizada por la Comuna de Carreras y Cronorav, con dos modalidades destinadas a distintos perfiles de participantes: una prueba integrativa de 5 kilómetros y otra competitiva de 10 kilómetros.

El punto de encuentro fue el Predio de la Medialuna, desde donde se realizó la largada a las 19. Durante la jornada, familiares, vecinos y acompañantes se acercaron para seguir el desarrollo de las carreras.

Dos distancias y participación regional

Las actividades comenzaron durante la tarde con la acreditación de los deportistas y la entrega de los kits correspondientes. Cada corredor recibió una remera oficial, una bolsa del evento y otros elementos preparados por la organización.

Antes de iniciar los recorridos, el profesor Lucio Alegre estuvo a cargo de una entrada en calor grupal para preparar físicamente a los participantes.

Posteriormente, los atletas recorrieron las calles de Carreras en los circuitos establecidos para ambas distancias.

La modalidad de 5 kilómetros permitió la incorporación de personas que buscaban participar de una actividad recreativa, mientras que los 10 kilómetros estuvieron orientados a la competencia deportiva.

La conducción general estuvo a cargo de Ema Rodríguez, quien acompañó las diferentes etapas del evento y la posterior ceremonia de premiación.

Medallas y reconocimientos para los atletas

Una vez finalizadas las pruebas, todos los corredores que completaron sus respectivos recorridos recibieron una medalla finisher.

En la distancia de 10 kilómetros también se realizaron premiaciones divididas por categorías de edad, desde participantes menores de 19 años hasta atletas mayores de 70.

La información difundida no precisó la cantidad total de inscriptos ni los nombres de los ganadores de cada categoría.

Además de la competencia, el encuentro contó con la colaboración del SAMCo de Carreras y la Asociación de Bomberos Voluntarios, instituciones que participaron mediante un servicio de buffet para el público y los deportistas.

Oscar De Nenne destacó el acompañamiento de la comunidad

El presidente comunal de Carreras, Oscar De Nenne, realizó un balance favorable de la actividad y destacó tanto la llegada de corredores de otras localidades como la colaboración de las instituciones.

“Estamos muy contentos por la cantidad de corredores que llegaron a Carreras y por el acompañamiento de nuestra gente. Quiero agradecer a todos los que trabajaron para que esta maratón pudiera realizarse. La idea es seguir generando estas actividades para nuestra localidad”, expresó.

El mandatario comunal también reconoció el trabajo de Cronorav, Lucio Alegre, Ema Rodríguez y las personas que participaron en la preparación de la jornada.

Un cierre con música y actividades recreativas

Después de la premiación, el encuentro continuó con la actuación del grupo Suena mi Cumbia, que estuvo a cargo del cierre musical.

La actividad permitió reunir a deportistas, familias y vecinos en una propuesta que se extendió más allá de la competencia.

Desde la administración comunal señalaron su intención de continuar promoviendo iniciativas deportivas que favorezcan la participación de la comunidad y la llegada de visitantes a Carreras.