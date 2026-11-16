Elortondo se prepara para la primera Fiesta Entre Panes con entrada gratuita

La localidad de Elortondo se prepara para celebrar la primera edición de la Fiesta Entre Panes, una propuesta que reunirá gastronomía, música, cultura y actividades recreativas en un mismo espacio. El encuentro se realizará el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 15, en el Parque 19 de Marzo, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es organizada por el Gobierno de Elortondo, a través de la Secretaría de Cultura, y está dirigida tanto a los vecinos de la localidad como a visitantes de otras comunidades del sur santafesino.

Según la programación difundida, el evento contará con un patio gastronómico, demostraciones de cocina en vivo, puestos de emprendedores, espectáculos musicales y actividades destinadas a toda la familia.

La gastronomía será protagonista de la jornada

Uno de los espacios centrales de la celebración será el patio de comidas, donde los asistentes podrán encontrar diferentes propuestas gastronómicas y participar de actividades vinculadas con la cocina.

La organización busca que este sector funcione como un punto de encuentro para quienes recorran el predio durante la tarde y la noche.

Además, artesanos y manualistas tendrán un espacio destinado a la exposición y comercialización de sus productos, con el objetivo de acompañar el trabajo de los emprendedores locales.

Actividades culturales y propuestas para los chicos

La programación también incluirá el cierre anual de los talleres de la Casa de la Cultura, donde alumnos y profesores compartirán parte de las actividades desarrolladas durante el año.

Por otro lado, distintas academias locales participarán con presentaciones artísticas, sumándose a una jornada que combinará expresiones culturales y entretenimiento.

Las familias encontrarán sectores de juegos infantiles, sorteos y otras actividades previstas por los organizadores.

De esta manera, la propuesta busca integrar a instituciones, artistas y emprendedores de Elortondo, ofreciendo un espacio de participación comunitaria.

Monada tendrá a su cargo el cierre musical

La música ocupará un lugar dentro de la programación, con la participación de artistas locales y bandas invitadas que se presentarán durante el desarrollo de la fiesta.

El cierre estará a cargo de Monada, agrupación anunciada como uno de los números centrales del encuentro.

Hasta el momento, no se precisó el horario de su presentación ni se difundió en la información disponible el cronograma completo de actuaciones.

Una nueva propuesta para el calendario cultural de Elortondo

Desde el Gobierno local señalaron que la iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro entre vecinos, promover la actividad cultural y acompañar a los emprendimientos gastronómicos y comerciales.

En este marco, la celebración se suma a las actividades que se desarrollan durante el año en los espacios públicos de la localidad.

La organización espera recibir visitantes de distintos puntos de la región, aunque todavía no se difundieron proyecciones oficiales sobre la cantidad de asistentes.

Con la programación anunciada y los preparativos en su etapa final, la primera Fiesta Entre Panes buscará consolidarse como una alternativa dentro del calendario de encuentros populares de Elortondo.

La cita será el domingo 22 de noviembre, desde las 15, en el Parque 19 de Marzo, con acceso libre y gratuito.