Choque en Villa Cañás: dos vehículos sufrieron importantes daños

Un accidente de tránsito se registró este viernes 6 de noviembre, alrededor de las 21:30, en la intersección de calles 48 y 57 de Villa Cañás. El hecho involucró a dos vehículos de color blanco y motivó la intervención de Bomberos Voluntarios, Patrulla Urbana y personal de salud.

De acuerdo con la información preliminar recibida por Novedades del Sur, los protagonistas del siniestro fueron un automóvil Ford Focus y una camioneta Toyota Hilux. Ambos terminaron con daños materiales de consideración.

Las imágenes obtenidas después de la colisión permiten observar que el Ford Focus sufrió daños importantes en su sector delantero, mientras que la camioneta quedó sobre la vereda, junto a un árbol, también con daños en la parte frontal.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el impacto, diferentes equipos de emergencia acudieron al sector para brindar asistencia a las personas involucradas y atender la situación generada por el choque.

En el lugar trabajaron integrantes de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, personal de Patrulla Urbana y profesionales de salud.

Según los primeros datos conocidos, en la camioneta se trasladaban un adulto y un menor de edad. Esta información es preliminar y todavía no cuenta con confirmación oficial.

Por el momento, tampoco se difundió un parte médico que permita establecer el estado de salud de los ocupantes de ambos vehículos.

La presencia de los servicios sanitarios respondió a la necesidad de asistir y evaluar a las personas involucradas, aunque no hay datos confirmados sobre eventuales lesiones o traslados hospitalarios.

Investigan cómo se produjo el choque

Uno de los aspectos que todavía resta esclarecer es la mecánica del accidente. Hasta el momento no se informó en qué dirección circulaba cada vehículo ni cuál habría sido la secuencia que terminó con la camioneta sobre la vereda.

Tampoco existen datos oficiales que permitan determinar responsabilidades en el hecho.

El estado en el que quedaron los vehículos refleja la magnitud de los daños materiales, pero por sí solo no permite establecer la velocidad a la que circulaban ni las causas de la colisión.

Se aguarda información sobre los ocupantes

La principal información pendiente está relacionada con la situación de las personas que viajaban en ambos rodados.

Si bien los primeros reportes indican que los ocupantes recibieron asistencia en el lugar, todavía no se difundieron precisiones oficiales sobre su evolución ni sobre la necesidad de atención hospitalaria.

En este marco, será necesario aguardar la información que puedan proporcionar los organismos intervinientes para conocer las circunstancias del episodio.

El accidente ocurrió durante la noche del viernes en una intersección urbana de Villa Cañás y dejó importantes daños en los dos vehículos involucrados.

Novedades del Sur continuará informando a medida que se conozcan datos oficiales sobre el estado de los ocupantes y las circunstancias del choque.