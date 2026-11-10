Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, murió

La música santafesina atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante y uno de los fundadores de Los Palmeras. La noticia fue difundida durante la tarde de este martes y generó una fuerte repercusión por la importancia del músico en la historia de la cumbia argentina.

De acuerdo con la información publicada por medios provinciales, Camino murió a los 76 años en la capital santafesina. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre las causas de su fallecimiento.

Durante más de 50 años, el acordeonista fue una de las principales figuras de Los Palmeras, agrupación que logró trascender las fronteras provinciales y consolidarse entre las bandas más reconocidas de la música popular del país.

Su trabajo junto a Rubén “Cacho” Deicas marcó una extensa etapa en la historia del conjunto, con numerosos éxitos, presentaciones multitudinarias y una identidad musical que convirtió al grupo en un símbolo de Santa Fe.

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Una trayectoria que llevó la cumbia santafesina al mundo

Entre los momentos más destacados de su carrera se encuentra la presentación de Los Palmeras durante la final de la Copa Sudamericana de 2019, cuando Colón de Santa Fe enfrentó a Independiente del Valle en Paraguay. La interpretación de “Soy sabalero” alcanzó una enorme repercusión y se transformó en una de las actuaciones más recordadas del conjunto.

En febrero de 2026, Camino había anunciado su retiro de los escenarios debido a cuestiones relacionadas con su edad y su salud. Su alejamiento se produjo después de la salida de Cacho Deicas y representó el cierre de una etapa para la histórica formación.

Con su fallecimiento, la música popular argentina pierde a uno de los protagonistas del crecimiento y la difusión de la cumbia santafesina, un género que encontró en su acordeón uno de sus sonidos más representativos.