Firmat Joven, finalista de un reconocimiento latinoamericano en Córdoba

La ciudad de Firmat fue seleccionada como finalista del Reconocimiento a las Buenas Prácticas Latinoamericanas de Ciudades del Aprendizaje 2026, a través de su iniciativa municipal Firmat Joven, orientada al desarrollo de capacidades y oportunidades para las juventudes.

La información se conoció este lunes 16 de noviembre, durante el IV Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, que se desarrolla en Córdoba y reúne a autoridades municipales, especialistas y representantes de instituciones vinculadas con la educación y el desarrollo comunitario.

La delegación de Firmat está encabezada por el intendente Leonel Maximino, quien destacó la selección del programa local como parte del trabajo que viene realizando el municipio en materia de formación y acompañamiento a los jóvenes.

Firmat Joven, la propuesta que llegó a la instancia final

La iniciativa presentada por el Gobierno Municipal está enfocada en el desarrollo de capacidades de las juventudes, mediante propuestas vinculadas con sus necesidades y con la realidad social y territorial de la ciudad.

Su postulación se enmarca en las políticas locales destinadas a ampliar las oportunidades de aprendizaje, participación y desarrollo personal.

El reconocimiento internacional busca identificar y difundir experiencias desarrolladas por gobiernos locales que puedan servir como referencia para otras ciudades latinoamericanas.

En este contexto, la selección de Firmat Joven permitirá dar visibilidad a una propuesta municipal ante representantes de diferentes países.

Leonel Maximino destacó la participación de Firmat

El intendente expresó su satisfacción por la presencia de la ciudad entre las finalistas y vinculó la postulación con las políticas que impulsa su administración.

“Que Firmat esté hoy entre las finalistas de un reconocimiento de jerarquía internacional es el reflejo del trabajo sostenido, de la gestión y del compromiso constante con nuestras juventudes”, manifestó Maximino.

Además, sostuvo que Firmat Joven representa la concepción del municipio sobre el aprendizaje permanente y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

El mandatario consideró que participar de esta instancia permite fortalecer los vínculos internacionales y continuar desarrollando propuestas locales.

Un encuentro con representantes de más de 60 ciudades

El IV Foro se realiza del 16 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Córdoba y otras sedes de la capital provincial.

La Municipalidad de Córdoba confirmó que participan representantes de 67 municipios y distritos latinoamericanos vinculados con la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

El encuentro aborda dos ejes centrales: las ciudades resilientes, con especial atención a la acción climática y la participación comunitaria, y la innovación urbana aplicada al futuro del aprendizaje y el trabajo.

Municipalidad de Córdoba. +1

Firmat forma parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje desde 2024, un espacio internacional que promueve el intercambio de experiencias y políticas de formación a lo largo de la vida.

Expectativa por la definición de los reconocimientos

La instancia final contempla la entrega de distinciones a las iniciativas seleccionadas por el comité evaluador.

De acuerdo con las bases del reconocimiento, las experiencias finalistas también podrán alcanzar difusión internacional mediante espacios vinculados con la red de aprendizaje.

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Por el momento, la información disponible confirma la postulación finalista comunicada por el municipio, pero no la obtención del premio principal.

La definición permitirá conocer si Firmat Joven suma una distinción a su participación en el encuentro internacional y qué posibilidades de cooperación se abren para el desarrollo del programa.