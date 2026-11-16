Firmat recibirá a empresas del sector energético en diciembre

La ciudad de Firmat será sede durante diciembre de la Mesa Provincial de Gas, Minería y Petróleo, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe que tiene como objetivo generar vínculos comerciales entre empresas de la provincia y sectores relacionados con la actividad energética y minera.

El anuncio fue realizado por el intendente Leonel Maximino, quien explicó que la propuesta apunta a facilitar la participación de industrias y pequeñas y medianas empresas de Firmat en las cadenas de valor de estas actividades.

La convocatoria se inscribe en una serie de acciones destinadas a ampliar las posibilidades de comercialización y provisión de bienes y servicios para empresas santafesinas.

Una oportunidad para las industrias de Firmat

El encuentro permitirá poner en contacto a representantes del sector productivo con actores vinculados al gas, la minería y el petróleo, actividades que demandan proveedores de distintos rubros industriales.

En este marco, la Municipalidad busca que las empresas de la ciudad puedan conocer los requerimientos de estos mercados, establecer contactos y evaluar posibilidades de participación en futuros proyectos.

La iniciativa también contempla la articulación entre el sector público y el privado, con el propósito de facilitar el acceso a información y oportunidades de negocios.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre las firmas que participarán, las modalidades de inscripción ni los acuerdos comerciales que podrían surgir de la convocatoria.

El antecedente de las rondas de negocios en Rosario

La confirmación del encuentro se produjo después de las rondas de negocios vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizadas en Rosario mediante una articulación entre Nación y Provincia.

Tras esa experiencia, la gestión municipal mantuvo reuniones con empresarios de Firmat para analizar los resultados de la participación y evaluar nuevas posibilidades de vinculación comercial.

Según la información difundida, esos encuentros permitieron identificar aspectos organizativos y comerciales que podrían aprovecharse en la próxima convocatoria provincial.

La intención es que las empresas locales puedan acceder a espacios de intercambio con potenciales clientes y conocer las condiciones necesarias para incorporarse como proveedoras de sectores industriales de mayor escala.

Maximino destacó el trabajo conjunto

Al referirse a la iniciativa, el intendente Leonel Maximino sostuvo:

“Seguimos trabajando junto a nuestros productores e industriales para generar nuevas oportunidades comerciales, consolidar la articulación entre lo público y lo privado y acompañar en forma permanente el crecimiento productivo de las empresas de Firmat”.

La declaración expresa la posición del Ejecutivo municipal respecto de la convocatoria. Sin embargo, todavía no se informaron compromisos de contratación, inversiones específicas ni resultados económicos derivados del futuro encuentro.

Qué falta definir para el encuentro de diciembre

Entre los puntos pendientes se encuentran la fecha definitiva, la sede específica, el programa de actividades y los mecanismos de participación empresarial.

También resta conocer qué organismos provinciales y qué compañías de los sectores energético y minero estarán presentes.

La realización de la Mesa Provincial permitirá avanzar en los contactos institucionales y comerciales. Los resultados concretos dependerán de la participación de las empresas, los acuerdos que puedan establecerse y su posterior implementación.