La Regional Venado Tuerto de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) realizará el jueves 19 de noviembre una nueva edición de la jornada técnica Un Productor en Acción (UPA) en la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

Foto: Redes sociales

El encuentro, abierto a productores, asesores técnicos, contratistas y estudiantes, busca compartir la metodología de trabajo de la regional y promover el intercambio técnico en el departamento General López. La actividad comenzará a las 8:00 con acreditación y se extenderá hasta las 15:30, con entrada libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa.

Según explicó el ingeniero agrónomo Gustavo Martín, Asesor Técnico Regional (ATR) de Aapresid Venado Tuerto, el grupo está compuesto por 24 socios que gestionan y asesoran unas 74.000 hectáreas en la zona. Martín señaló que el objetivo de UPA es abrir las reuniones mensuales para nivelar el conocimiento técnico y fomentar el aprendizaje conjunto en el ecosistema agropecuario.

Tras una pausa durante la pandemia, la regional retomó la jornada con buena convocatoria el año pasado, y este año la repite bajo la coordinación del presidente Jorge Covernton y Martín. El foco estará en analizar decisiones de manejo que impactan en la eficiencia operativa, la sustentabilidad ambiental y la rentabilidad de los sistemas productivos.

El programa de la mañana incluirá dos módulos en el auditorio Marcos Ciani. El primero abordará la calidad de aplicación y mezclas en pulverizaciones, con disertantes como los ingenieros Facundo Menta y Alejandro Brunori. El segundo módulo tratará el impacto del fenómeno climático Niño, la inflación de costos en dólares y estrategias de comercialización, a cargo del especialista Germán Iturriza.

Por la tarde, la jornada se trasladará al campo del predio rural para realizar estaciones técnicas demostrativas. Allí se mostrarán tecnologías como drones para monitoreo y pulverización de precisión, sistemas de aplicación selectiva en tiempo real, criterios para mezclas de fitosanitarios y optimización en la aplicación de productos.

El evento contará con servicio de buffet y almuerzo para los asistentes. Para inscribirse, se debe completar un formulario digital disponible en la página de Aapresid Venado Tuerto. Para más información, se puede contactar a Gustavo Martín al teléfono 3462 56-1879 o a Jorge Covernton al 3462 60-6248.

Notas relacionadas