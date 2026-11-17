El jueves 19 de noviembre, de 8 a 13, el Gobierno de Venado Tuerto realizará un nuevo operativo del programa Red SUBE en tu Barrio en el salón vecinal del barrio Güemes, ubicado en Giacaglia 130.

Foto: Redes sociales

La iniciativa está a cargo de la Subsecretaría de Movilidad y está dirigida a vecinos de los barrios Güemes, Provincias Unidas, Belgrano y Cayetano Silva. Durante el operativo, los usuarios podrán realizar la personalización y el registro de sus tarjetas SUBE.

La personalización de la tarjeta permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo, además de facilitar el acceso a beneficios y tarifas sociales vigentes para cada usuario.

Para completar el trámite, la Subsecretaría de Movilidad solicita a los vecinos que concurran con su último DNI físico y la tarjeta SUBE.

Este operativo forma parte de un programa que se extiende durante noviembre y busca acercar la atención personalizada a distintos barrios de la ciudad para facilitar el acceso a los servicios vinculados al transporte público.

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