Operativo Red SUBE llegará al barrio Güemes este jueves
El jueves 19 de noviembre, de 8 a 13, el Gobierno de Venado Tuerto realizará un nuevo operativo del programa Red SUBE en tu Barrio en el salón vecinal del barrio Güemes, ubicado en Giacaglia 130.
Foto: Redes sociales
La iniciativa está a cargo de la Subsecretaría de Movilidad y está dirigida a vecinos de los barrios Güemes, Provincias Unidas, Belgrano y Cayetano Silva. Durante el operativo, los usuarios podrán realizar la personalización y el registro de sus tarjetas SUBE.
La personalización de la tarjeta permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo, además de facilitar el acceso a beneficios y tarifas sociales vigentes para cada usuario.
Para completar el trámite, la Subsecretaría de Movilidad solicita a los vecinos que concurran con su último DNI físico y la tarjeta SUBE.
Este operativo forma parte de un programa que se extiende durante noviembre y busca acercar la atención personalizada a distintos barrios de la ciudad para facilitar el acceso a los servicios vinculados al transporte público.
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