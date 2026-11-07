Finalizó la primera etapa de ampliación del sistema cloacal en Tostado

El Gobierno de Santa Fe completó la primera etapa de la ampliación del sistema de desagües cloacales en la ciudad de Tostado, departamento 9 de Julio, beneficiando a más de 7.500 habitantes de los barrios Güemes, San Genaro, Villa Crespo y Campo de Mayo.

La obra incluye la instalación de más de 29 kilómetros de redes colectoras y 2.027 conexiones domiciliarias, además de un conducto de impulsión de 2,8 kilómetros. También se construyeron dos nuevos pozos de bombeo, se readecuaron estaciones elevadoras y se ampliaron las instalaciones de la planta de tratamiento con dos módulos adicionales de lagunas de estabilización.

Leé también: Arrancan los playoffs del Clausura con cuatro cruces

Según explicó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, esta intervención busca reemplazar las cámaras sépticas y pozos negros que generaban desbordes y contaminación en la ciudad. Enrico afirmó que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro está cumpliendo con una obra que había sido anunciada en varias ocasiones pero nunca concretada.

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, detalló que el sistema cloacal se diseñó en ocho subcuencas, y esta primera etapa abarcó tres de ellas. Destacó la complejidad técnica para integrar las redes colectoras con los pozos de bombeo y la tubería de impulsión, lo que permite conducir los efluentes directamente a la planta de tratamiento, que tiene capacidad para la demanda actual y la prevista por la expansión urbana.

Por su parte, la subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, indicó que la ampliación de la planta con lagunas de estabilización y cloración final, junto con la instalación de freatímetros para monitorear las napas, garantiza que los efluentes se descarguen en condiciones seguras, protegiendo las aguas subterráneas.

El senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, valoró la obra como una respuesta concreta a una problemática ambiental que afectaba a la comunidad desde hace años. Por su parte, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, señaló que la finalización de esta etapa representa un cambio significativo para la ciudad, mejorando la salud y el ambiente de los barrios involucrados.

La ejecución estuvo a cargo de la empresa Winkelmann SRL, con una inversión provincial que superó los 15.300 millones de pesos. Esta obra se suma a otras iniciativas de la gestión de Pullaro en la región, como el acueducto Tostado-Villa Minetti y la finalización de 45 viviendas que habían quedado inconclusas por la Nación.

Además, desde 2024, la provincia lleva adelante un plan de mantenimiento vial en distintas rutas del norte santafesino y continúa invirtiendo en infraestructura educativa con fondos propios, según indicaron desde el Gobierno provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas