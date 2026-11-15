Firmat será sede de la Mesa Provincial de Gas, Minería y Petróleo

El intendente de Firmat, Leonel Maximino, anunció el sábado 14 de noviembre que la ciudad será sede en diciembre de la Mesa Provincial de Gas, Minería y Petróleo, una iniciativa del Gobierno de Santa Fe destinada a fortalecer el desarrollo productivo local.

Foto: Redes sociales

El encuentro tiene como objetivo promover la articulación entre los sectores público y privado, integrando a empresas y PyMEs de Firmat en la cadena de valor de estos sectores estratégicos para la economía provincial.

Esta decisión surge tras la convocatoria realizada en Rosario para las Rondas de Negocios del RIGI, organizadas en conjunto por los gobiernos nacional y provincial. A partir de esa experiencia, la gestión municipal mantuvo reuniones con empresarios locales para analizar resultados y ajustar detalles que permitan aprovechar al máximo esta oportunidad.

Maximino destacó que el municipio continúa trabajando con productores e industriales para generar nuevas oportunidades comerciales y consolidar la colaboración entre el sector público y privado, con el fin de acompañar el crecimiento productivo de las empresas firmatenses.

La realización de esta mesa en Firmat representa un paso más en la estrategia provincial para impulsar sectores clave como el gas, la minería y el petróleo, que tienen un impacto directo en la economía regional y nacional.

En este marco, se espera que la Mesa Provincial facilite el intercambio de experiencias, la identificación de proyectos y la promoción de inversiones que beneficien a la comunidad local y a la provincia en su conjunto.

Firmat, con esta designación, se posiciona como un punto de referencia para el desarrollo industrial y productivo en el sur de Santa Fe, reforzando su vínculo con las políticas provinciales de crecimiento económico.

Notas relacionadas