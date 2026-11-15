El domingo 15 de noviembre, el río Paraná alcanzó los 5,70 metros en el Puerto de Santa Fe, según informó Prefectura Naval a las 8 de la mañana. Este nivel corresponde al umbral de evacuación establecido para la ciudad, lo que implica riesgos para viviendas, caminos e infraestructura en zonas inundables.

Foto: Redes sociales

La altura del río superó días atrás el nivel de alerta, fijado en 5,30 metros, que obliga a intensificar el monitoreo y las medidas preventivas. El Instituto Nacional del Agua (INA) había anticipado que el río superaría el nivel de evacuación durante el fin de semana y que luego se estabilizaría.

El nivel de evacuación indica una situación crítica que puede requerir el traslado de personas que habitan en sectores vulnerables. En este contexto, la Municipalidad de Santa Fe informó que se llevan adelante tareas preventivas y de acompañamiento a las familias afectadas.

Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, señaló que trabajan desde el primer momento con previsión y cercanía a los vecinos, evacuando y asistiendo a quienes enfrentan dificultades por la creciente.

Las autoridades continúan con el seguimiento de la evolución del río y las condiciones meteorológicas para ajustar las acciones de protección y asistencia a la población.

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