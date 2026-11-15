Monte Vera restringe acceso al paraje La Costa por ingreso de agua

El domingo 15 de noviembre, el municipio de Monte Vera implementó un corte preventivo en el camino que conduce al paraje La Costa debido al ingreso de agua proveniente de una laguna cercana.

Foto: Redes sociales

La medida restringe el tránsito únicamente a vecinos y vehículos de emergencia para evitar mayores complicaciones en la circulación y proteger las viviendas ubicadas en la ribera, algunas de las cuales ya registraron ingreso de agua.

Manuel Ponce, secretario de Gobierno de Monte Vera, explicó que la decisión busca minimizar riesgos y evitar la llegada de visitantes a la zona afectada. Según indicó, aproximadamente 500 personas residen en el sector, que también cuenta con casas de fin de semana.

El municipio mantiene un plan de contingencia que incluye el corte de otros accesos, como el camino a Chaco Chico, el acceso a Santa Ana y el camino bajo. Sin embargo, se garantiza el paso a la costa del Chaquito por el acceso alto, que sigue habilitado y monitoreado.

Además, las autoridades solicitaron evitar actividades recreativas y la circulación de embarcaciones en la zona para no generar oleaje que pueda agravar la situación de las viviendas costeras.

En este marco, el municipio continúa evaluando la evolución del nivel del agua y ajustará las medidas según sea necesario para proteger a los habitantes y preservar la accesibilidad en los parajes afectados.

Notas relacionadas