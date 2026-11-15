Amenábar suma paneles solares y nueva aula en escuelas públicas

La diputada provincial Sofía Galnares visitó la localidad de Amenábar el sábado 14 de noviembre, donde recorrió instituciones educativas junto al intendente Gustavo Zaldo. En la Escuela Secundaria Orientada Polimodal N.º 3029 “San José” se inauguró un sistema de paneles solares fotovoltaicos, la primera instalación de este tipo en una institución pública de la localidad.

Foto: Redes sociales

El nuevo sistema permitirá reducir el consumo de energía eléctrica proveniente de la red y generar un ahorro económico para la escuela. Además, busca fomentar la educación ambiental y el uso de energías renovables entre los estudiantes.

“La escuela San José es la primera institución de Amenábar que cuenta con paneles fotovoltaicos. Es una inversión que tiene un impacto concreto, porque permite reducir los costos de electricidad y, al mismo tiempo, acerca a los chicos a nuevas formas de producir y consumir energía. Queremos que cada vez más instituciones puedan acceder a estas tecnologías”, afirmó Galnares.

La diputada agradeció el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y del ministro de Educación José Goity para concretar esta iniciativa. Indicó que, además de Amenábar, se gestionó la instalación de paneles solares en otras localidades del departamento General López, como Sancti Spíritu, Murphy, Villa Cañás, Chovet y Carmen.

Durante la visita, Galnares y el intendente Zaldo mantuvieron una reunión de trabajo para analizar distintas gestiones y proyectos en curso para el desarrollo local.

Posteriormente, la legisladora recorrió la Escuela Primaria N.º 169 “General José de San Martín”, donde el pasado 3 de noviembre se inauguró un aula nueva construida en el marco del programa provincial Mil Aulas. Esta iniciativa busca ampliar los espacios educativos en toda la provincia para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Galnares destacó la importancia de la continuidad de las inversiones provinciales en localidades pequeñas y el trabajo conjunto con las autoridades locales. “Estas recorridas nos permiten escuchar, conocer las necesidades y seguir impulsando proyectos. Que una localidad pueda sumar energías renovables y nuevas aulas demuestra la importancia de que el Gobierno provincial esté presente en cada comunidad”, concluyó.

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