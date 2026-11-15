Firmat participará en el IV Foro de Ciudades del Aprendizaje en Córdoba

La ciudad de Firmat participará del IV Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, que se realizará en Córdoba del martes 16 al jueves 18 de noviembre. Este encuentro internacional reunirá a representantes de más de 60 ciudades de todo el mundo para compartir experiencias y estrategias que fomenten el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Foto: Redes sociales

Firmat formará parte del foro en su calidad de miembro de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, integrando espacios de intercambio y cooperación internacional. El objetivo principal del evento es fortalecer el trabajo en red entre las ciudades participantes, promover iniciativas educativas con impacto social y compartir herramientas que amplíen las oportunidades de formación para personas de todas las edades.

Para la comunidad firmatense, esta participación representa una oportunidad para vincular el trabajo local con diversas experiencias y políticas públicas educativas implementadas en otros territorios. El Gobierno Municipal destacó que esta instancia reafirma su compromiso con la promoción del aprendizaje permanente y la generación de oportunidades educativas para sus habitantes.

Además, la presencia en el foro facilitará la articulación y el intercambio con otras localidades de la región que comparten la misma visión sobre la educación y el desarrollo comunitario. La agenda del foro incluirá debates, talleres y presentaciones orientadas a fortalecer las políticas públicas en materia de educación y formación continua.

En este marco, Firmat busca consolidar su rol dentro de la red global y aprovechar el intercambio para potenciar sus programas educativos y sociales, en beneficio de toda la comunidad.

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