Santa Fe: la inflación subió al 2,2% y se aceleró en octubre
La inflación en la provincia de Santa Fe alcanzó el 2,2% durante octubre de 2026, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El dato coincidió con el índice nacional difundido por el INDEC y mostró una aceleración respecto de septiembre, cuando los precios habían aumentado un 1,6%.
Con este resultado, el incremento acumulado en los primeros diez meses del año llegó al 26,3%, mientras que la variación interanual, correspondiente al período comprendido entre octubre de 2025 y octubre de 2026, se ubicó en el 32,6%.
Qué rubros aumentaron más durante octubre
El relevamiento provincial identificó a Esparcimiento como el capítulo con mayor incremento mensual, con una variación del 4%. En segundo lugar apareció Vivienda y servicios básicos, que registró una suba del 3,1%.
Por su parte, Educación aumentó un 2,2%, en línea con el promedio general.
Otros sectores presentaron incrementos inferiores al índice provincial. Alimentos y bebidas avanzó un 2%, al igual que Atención médica y gastos para la salud, Transporte y comunicaciones y Otros bienes y servicios.
En tanto, Equipamiento y mantenimiento del hogar registró una variación del 1,9%, mientras que Indumentaria tuvo el menor incremento mensual, con un 1,4%.
Los servicios básicos y los alimentos en la comparación anual
El análisis de los últimos doce meses permite observar diferencias entre los distintos componentes de la canasta de consumo.
Vivienda y servicios básicos encabezó los aumentos interanuales, con un 44,7%. Dentro de este capítulo, la electricidad y el gas registraron incrementos cercanos al 55%.
También se destacaron Educación y Alimentos y bebidas, ambos con una variación del 35,4%. Dentro del sector alimenticio, las verduras acumularon un aumento del 94,5%, mientras que las carnes registraron una suba del 41,2%.
Por otro lado, Atención médica y gastos para la salud aumentó un 34,4% en el mismo período.
Los incrementos más moderados se observaron en Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 21,7%, e Indumentaria, que acumuló un 11,5%.
Santa Fe y el promedio nacional
El informe provincial coincidió con el dato del INDEC en la variación mensual y en el acumulado del año.
Sin embargo, la medición interanual presentó una diferencia: mientras Santa Fe registró un 32,6%, el índice nacional alcanzó el 33,1%.
En el país, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el capítulo que más aumentó durante octubre, con un 4,2%. Le siguió Recreación y cultura, con un 3,3%.
La evolución de los precios continuará siendo una referencia para las negociaciones salariales, las actualizaciones contractuales y las decisiones de consumo de los hogares.
El próximo informe del IPEC permitirá conocer si durante noviembre se mantiene el ritmo de aumentos registrado en octubre o si vuelve a modificarse la tendencia mensual.
Fuente de los indicadores: IPEC e INDEC.
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