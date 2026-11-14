Santa Fe incrementó exportaciones 33,6 % en nueve meses 2026

Entre enero y septiembre de 2026, Santa Fe alcanzó exportaciones por 15.945 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 33,6 %, según datos oficiales presentados por el Gobierno provincial.

Este crecimiento supera en más de 12 puntos porcentuales el promedio nacional, que fue del 21,62 % en el mismo período. Con estos números, Santa Fe se posiciona como la segunda provincia exportadora del país, detrás de Buenos Aires, que sumó 24.821 millones de dólares.

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El informe elaborado por Santa Fe Global y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) indica que la provincia concentra el 20,6 % del total de las exportaciones argentinas. Córdoba ocupa el tercer lugar con 8.919 millones de dólares, y entre las tres provincias representan el 64,3 % de las ventas externas del país.

Manufacturas y destinos principales

El 87,1 % de las exportaciones santafesinas corresponde a manufacturas, de las cuales el 79,6 % son de origen agropecuario y el 7,5 % industrial. El complejo sojero es el principal rubro, con harina y pellets por casi 5.000 millones de dólares y aceite en bruto por casi 4.000 millones.

Otros productos destacados son la carne vacuna deshuesada (951 millones de dólares), el aceite de girasol en bruto (901,6 millones, con un aumento del 186,7 % respecto a 2025) y el biodiésel (247,5 millones, con un crecimiento del 53,1 %).

Asia es el principal destino de las exportaciones santafesinas, con el 45,6 % del total. India se consolidó como el socio comercial más importante, con una participación del 18,2 % y ventas por 2.905 millones de dólares, que crecieron un 60,8 % interanual. Otros destinos relevantes son Brasil, China, Vietnam e Indonesia.

La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, destacó la importancia de mantener los mercados actuales y buscar nuevas oportunidades, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que quieren exportar.

Infraestructura y proyecciones

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que la provincia cuenta con una red integrada por cuatro puertos públicos, 29 privados, dos aeropuertos internacionales y cinco aduanas, que posicionan a Santa Fe como un centro exportador clave en Argentina.

Además, mencionó la puesta en marcha de parques solares en Coral Arrufó y Coral San Guillermo, que abastecerán el consumo de 8.000 hogares y fortalecerán el sistema eléctrico del noroeste provincial.

Con un volumen exportado que superó las 30,2 millones de toneladas al tercer trimestre, el monitoreo proyecta que Santa Fe podría cerrar 2026 con exportaciones por 20.850 millones de dólares, un récord para la provincia.

Puccini agregó que el objetivo del gobierno es que el crecimiento exportador se traduzca en inversiones y generación de empleo en todas las regiones santafesinas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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