Santa Fe: 27 ciudades deberán reducir la cantidad de concejales

La nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe establece modificaciones en la composición de los cuerpos legislativos locales que alcanzarán a 27 ciudades de la provincia. La normativa contempla una reducción de una banca en cada uno de esos concejos municipales, con un esquema de implementación progresiva que comenzará en 2027 y deberá completarse, según los plazos informados, en 2031.

La medida afecta principalmente a municipios cuya población se encuentra entre los 10.000 y los 20.000 habitantes. En esos casos, el número de concejales pasará de seis a cinco, como consecuencia de la modificación del mínimo establecido para integrar los cuerpos deliberativos.

El nuevo criterio busca que los concejos tengan una cantidad impar de integrantes, aunque su aplicación dependerá de los plazos de adecuación previstos.

Qué ciudades del sur santafesino perderán una banca

Entre las 26 localidades alcanzadas por la reducción se encuentran Rufino, San Jorge, Las Rosas, Las Parejas y Armstrong, ciudades con participación en la actividad política, económica e institucional del sur provincial.

La nómina también incluye a Villa Ocampo, Recreo, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, San Javier, Carcarañá, Tostado, Ceres, San Cristóbal, Sauce Viejo, San José del Rincón, Laguna Paiva, Las Toscas, Calchaquí, Pueblo Esther, El Trébol, San Carlos Centro, Totoras, Helvecia, Frontera y Monte Vera.

Esperanza también deberá modificar su Concejo

Una situación diferente se presenta en Esperanza, que supera los 20.000 habitantes.

En esa ciudad, la nueva composición surge de los parámetros demográficos establecidos por la normativa. Como resultado, el Concejo Municipal deberá pasar de ocho a siete integrantes.

De esta manera, Esperanza se suma a las 26 ciudades que reducirán una banca, completando el total de 27 municipios alcanzados por esta modificación.

Cuándo comenzarán a aplicarse los cambios

Según la información difundida, los gobiernos municipales tienen plazo hasta el 30 de noviembre de 2026 para comunicar a la Secretaría de Gobiernos y Municipios de Santa Fe su decisión de modificar la cantidad de concejales en las elecciones de 2027.

Esta comunicación permitirá incorporar las modificaciones al decreto de convocatoria electoral previsto para diciembre.

Las localidades que no realicen el trámite dentro del plazo podrán trasladar la adecuación a los procesos electorales de 2029 o 2031.

No obstante, la normativa contempla que la nueva integración sea obligatoria en 2031.

Hasta el momento, Totoras y Helvecia comunicaron su intención de aplicar la reducción durante las elecciones de 2027.

Qué ocurrirá en Venado Tuerto

La ciudad de Venado Tuerto mantendrá la composición actual de su Concejo Municipal, integrado por diez representantes.

Según la información publicada, las autoridades locales ya comunicaron que no habrá modificaciones en la cantidad de bancas. Villa Constitución también mantendrá sus ocho concejales.

Por otro lado, Rosario, San Lorenzo y Pérez manifestaron su intención de avanzar con la elección de convencionales estatuyentes para elaborar sus respectivas cartas orgánicas municipales.

Una modificación que impactará en las próximas elecciones

La reducción de concejales implicará cambios en la integración de los cuerpos legislativos y en la cantidad de cargos que deberán cubrirse en futuras elecciones.

Además, las ciudades alcanzadas tendrán que definir en qué proceso electoral realizarán la adecuación, dentro de los plazos previstos.

En este marco, las comunicaciones oficiales que se presenten antes del 30 de noviembre permitirán conocer cuáles serán los primeros municipios en aplicar la nueva composición durante 2027.