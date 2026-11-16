Estudiantes del sur santafesino presentaron proyectos en la Legislatura

Estudiantes de quinto año de once establecimientos educativos del sur de Santa Fe participaron de dos jornadas del programa Diputados por un Día, una iniciativa desarrollada en la Legislatura provincial que les permitió conocer el funcionamiento parlamentario y debatir proyectos vinculados con distintas problemáticas sociales.

La actividad fue impulsada y coordinada por el diputado provincial Leo Calaianov, quien acompañó a los jóvenes durante ambas jornadas. Los participantes ocuparon las bancas del recinto legislativo y expusieron propuestas elaboradas a partir de situaciones relacionadas con sus comunidades.

Alumnos de Venado Tuerto y Firmat participaron de la primera jornada

La primera instancia reunió a estudiantes de las escuelas técnicas Nº 602 General San Martín y Nº 483 El Industrial, del Colegio Sagrado Corazón y de Cultura Inglesa, todas instituciones de Venado Tuerto. También participó el Instituto Virgen de la Merced de Firmat.

Durante el encuentro se presentaron iniciativas relacionadas con la seguridad vial, el uso responsable de la inteligencia artificial, la prevención y el acompañamiento adolescente.

Además, los alumnos trabajaron sobre propuestas vinculadas con la recuperación de la red ferroviaria, mejoras en infraestructura escolar, funcionamiento de guardias médicas y pediátricas, autonomía económica de los clubes y accesibilidad universal.

La segunda jornada incorporó nuevas propuestas

El viernes 13 de noviembre se realizó el segundo encuentro, con la participación de estudiantes de la UCEL, la Escuela Nº 446 Juan Bautista Alberdi y la Escuela Nº 206 Rosa Turner de Estrugamou, de Venado Tuerto.

También asistieron alumnos de la Escuela Técnica Nº 289, la Escuela Nº 419 Domingo Faustino Sarmiento y el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Chañar Ladeado.

En esta oportunidad, los proyectos abordaron el alcohol cero al volante, la emergencia alimentaria escolar, la emergencia hídrica y la creación de gabinetes interdisciplinarios en establecimientos secundarios.

Por otro lado, se debatieron iniciativas sobre prevención del tabaquismo, reciclaje, funcionamiento del servicio de emergencias SIES 107 y acceso a viviendas para estudiantes universitarios.

La regulación de las apuestas deportivas en línea, la reorganización de horarios escolares, la prevención en salud mental y la atención de consumos problemáticos también formaron parte de los temas tratados.

Calaianov destacó la participación de los jóvenes

Al finalizar las actividades, el legislador valoró la participación de los estudiantes y señaló que la experiencia permite acercar a los adolescentes al funcionamiento de las instituciones democráticas.

“Si bien es un modelo de simulación, lúdico, las problemáticas que plantean son sobre temas reales que los afectan, los atraviesan”, expresó Calaianov.

El diputado también destacó el trabajo realizado por los alumnos para identificar problemas y elaborar propuestas que posteriormente fueron debatidas en el recinto.

Una experiencia de formación ciudadana

El programa busca que los estudiantes puedan experimentar las distintas etapas de una sesión legislativa, desde la presentación de iniciativas hasta su discusión.

En este marco, las dos jornadas permitieron incorporar al debate cuestiones relacionadas tanto con las necesidades de las localidades del sur santafesino como con problemáticas de alcance provincial.

Por el momento, no se informó si alguna de las propuestas estudiantiles será retomada para su tratamiento formal en la Cámara de Diputados.