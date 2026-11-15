El gobernador advirtió sobre la crecida del río en acto en Cayastá

El domingo 15 de noviembre, en la localidad de Cayastá, el gobernador de Santa Fe participó del acto conmemorativo por el aniversario de la ciudad. En su discurso, resaltó el coraje y la rebeldía de los santafesinos, al tiempo que advirtió sobre la crecida del río que afecta a la región.

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El mandatario señaló que desde hace ocho meses se están realizando todos los esfuerzos posibles para enfrentar la emergencia hídrica. "Hace ocho meses venimos haciendo todo lo humanamente posible", afirmó, en referencia a las acciones desplegadas para mitigar el impacto de las inundaciones.

En este marco, destacó la importancia de la unidad y la perseverancia de la población ante las dificultades que genera la crecida del río. La advertencia busca mantener la atención sobre la situación y la necesidad de continuar con las medidas de prevención y asistencia.

El acto en Cayastá también incluyó actividades culturales y la participación de autoridades provinciales y locales, en el marco de los 453 años de la fundación de Santa Fe. La agenda prevista contempló homenajes y reconocimientos a la historia y la identidad de la región.

La situación hídrica sigue siendo un tema central para el gobierno provincial, que mantiene el monitoreo constante y la coordinación con los municipios afectados para brindar apoyo y recursos donde se requiera.

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